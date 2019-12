Conférence de presse de la Présidente du Conseil d’Administration de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP)…

La Présidente du Conseil d’Administration de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP), Mme Aichatou Betty va animer d’un instant à l’autre une conférence de presse au siège de l’institution où nous nous retrouvions à l’instant.

Au cours de cette conférence de presse, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP) va annoncer un certain nombre de sanctions pécuniaires qui ont été administrées à l’ensemble des opérateurs de téléphonie mobile.

En effet, conformément à sa mission, l’ARCEP est particulièrement chargée de veiller à l’application stricte des textes législatifs et réglementaires, au respect des conventions, des termes des licences, des autorisations et des déclarations y afférents dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires ; protéger les intérêts de l’Etat, des utilisateurs et des opérateurs, en prenant toute mesure propre à garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; promouvoir le développement des secteurs concernés en veillant, notamment à leur équilibre économique et financier et en procédant au besoin à un contrôle technique, comptable et financier des entreprises des secteurs régulés; mettre en œuvre les mécanismes de consultation des utilisateurs et des opérateurs tels que prévus par les lois et règlements en vigueur; collecter les ressources financières devant alimenter le fonds d’accès universel ; et veiller au respect des normes environnementales et sanitaires en matière de télécommunications, des nouvelles technologies de l’information et de la poste.

C’est donc en application de cette mission que la présidente du Conseil d’Administration va brandir l’épée de Damoclès sur la tête des indélicats.



Par Tamtaminfo News