Conférence de presse du Comité de Direction de Niger Télécom : La société de Téléphonie annonce la mise en service de 5 nouvelles offres…

Le Directeur Général de Niger Télécom, Dr Abdou Harouna a présidé une conférence de presse du comité de Direction de la société. L’objet de cette conférence de presse est l’annonce pour la clientèle de cette société de nouvelles offres de communication.

A l’entame de cette conférence de presse, le Directeur Général a rappelé qu’il y’a quelques mois la société a présenté un bilan annuel satisfaisant, et a promis des belles perspectives pour 2019.

«J’ai toujours dit, rappelez-vous, que notre objectif est de rendre accessible à tous les nigériens les techniques de l’information et de la communication avec la meilleure qualité et à des prix abordables. J’ai toujours promis que nous allons démystifier les services de TICs et surtout l’internet au Niger. Niger Télécoms, une société nationale, donc pour tous les nigériens, doit permettre à chaque nigérien d’avoir une puce pour communiquer où qu’il soit, alors aujourd’hui nous allons lancer cette nouvelle dynamique», a-t-il dit Dr Abdou Harouna.

Après le redressement financier ; la réorganisation des Ressources Humaines et l’acquisition des équipements permettant de fournir les Services Après-Vente pour mieux servir leurs clients ; aujourd’hui les responsables de Niger Télécom entament l’étape commerciale. Pour Dr Abdou Harouna, après deux ans de redressement, le consommateur doit sentir les effets de la nouvelle dynamique.

La parole fut donnée au Directeur Commercial de la Société pour communiquer les annonces. Il s’agit des nouvelles offres de Niger Télécoms qui constituent une réponse positive aux attentes des nigériens, pour leur faciliter l’accessibilité aux TICs et à la révolution numérique.

«Aujourd’hui marque un tournant décisif dans la vie des nigériens car nous réaffirmons dès cet instant notre volonté de poursuivre la construction de cette aventure belle et passionnante qui existe entre Niger Télécoms, ses clients et ses parties intéressées. Grâce à l’implication de tous les collègues de Niger Télécoms (…) nous sommes arrivés à proposer des solutions les plus proches possibles des besoins de Nigériens, des offres pensées et expérimentées pour prendre en compte les préoccupations de communication des Nigériens», a souligné le Directeur commercial, M. Ibrahim Issa Garba.

Il a annoncé cinq (5) bonnes offres à la clientèle Niger Télécom, à l’ensemble des Nigériens.

La première offre c’est la réduction des tarifs appel et internet. Ce sont les meilleurs tarifs qui facilitent l’accès à notre réseau, la communication en national et à l’international, dit-il en précisant qu’à partir du 18 mars 2019, tous les clients de Niger Télécoms pourront appeler vers Niger Télécoms à seulement 0.5F la seconde et 1F vers les autres opérateurs.

«Avec Niger Télécoms, nos clients communiquent librement sur le réseau de Niger Télécoms appelant seulement à 0,5F la seconde et encore plus facilement sur les réseaux nationaux au meilleur tarif, tout réseau qui est 1 F la seconde », explique t-il. La deuxième bonne nouvelle c’est le double bonus Appel et internet. Désormais, à partir de seulement 200 FCFA, les clients bénéficieront chaque Lundi et Vendredi de 300% de bonus appels et 100% de bonus Internet.

Aussi, l’Inédit chez Niger Télécom, le client a l’avantage de disposer de son crédit rechargé et de bénéficier des deux bonus appel et internet sans rechargement. La troisième bonne nouvelle concerne les forfaits Mix. Ainsi, chaque client de Niger Télécom peut se retrouver grâce aux divers forfaits variés et compétitifs.

Par exemple : pour 200 FCFA de crédit, le Client de Niger Télécom peut bénéficier de 40 minutes de communication vers Niger Télécom valable 24H ; Pour 1000 FCFA de crédit, le client Niger Télécom bénéficie des appels et SMS illimités vers Niger télécoms, de 30 minutes vers tous les réseaux et 1Go de connexion internet, le tout valable une semaine ; Pour 10000 FCFA de crédit, bénéficiez des appels et SMS en illimités vers Niger Télécom, 100 minutes valable tout réseau et 5Go de volume internet valable 30 jours ; les clients plus jeunes et ceux qui ont des activités nocturnes peuvent bénéficier de 1Go de connexion internet pour seulement 250 FCFA de souscription valable de 22H à 6H du matin.

La quatrième bonne nouvelle c’est l’offre Fakarey Kaweye, qui permet à tous les clients de Niger Télécom de communiquer presque gratuitement à 0,1 F la seconde vers Niger télécoms de 22H à 6H du matin. Cette offre donne une liberté de communication inégalée. Et, enfin, la cinquième bonne nouvelle c’est le PACK SIM TURBO qui est une offre d’adhésion et de bienvenue aux clients Niger Télécom. Le pack SIM turbo propose à tous ceux qui ne sont pas encore connectés au réseau de Niger Télécoms et qui désirent y être de l’expérimenter afin de découvrir tous les avantages qu’il propose.

Avec le pack SIM turbo, le client bénéficie de 1Go de connexion internet, 400% de bonus valable tout réseau au premier rechargement, les meilleurs tarifs de communication de base qui sont de 0.5 FCFA la seconde vers Niger Télécom et 1F vers les autres opérateurs nationaux, le tout seulement à 200FCFA.

Les responsables de Niger Télécom ont saisi cette occasion pour inviter davantage les nigériens à faire confiance à leur réseau national.

Par Ali Maman (ONEP)