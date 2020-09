Conférence De Presse Du Directeur Général De SWISS UMEF UNIVERSITY Of Niger: D’amples Informations Relativement À La Construction Du Campus SWISS UMEF UNIVERSITY Of Niger Sur Le Site De L’école Terminus 2

Le Directeur Général de SWISS UMEF UNIVERSITY of Niger, M. Tahirou Korombeizé a animé le lundi 31 août dernier dans les locaux de l’établissement un point de presse. A cette occasion, il a rappelé les activités de SWISS UMEF au Niger, et apporté des informations sur la construction du campus SWISS UMEF UNIVERSITY of Niger sur le site de l’école primaire Terminus 2 de Niamey.

C’est suite à un article publié dans un journal de la place, portant sur « la vente de l’espace de l’école publique ‘’Terminus 2 à une université privée étrangère‘’ SWISS UMEF UNIVERSITY of Niger » que les responsables de cet établissement ont jugé utile de sortir de leur silence afin de donner leur version des faits.

Répondant aux interrogations et inquiétudes soulevées par les journalistes, le Directeur Général de SWISS UMEF UNIVERSITY of Niger, M. Tahirou Korombeizé, déclaré que l’un des critères de son institution pour un enseignement de qualité, c’est la commodité des infrastructures. « C’est pour cela que nous avons mis l’accent sur la construction d’un campus moderne. Mais avant la construction de ce campus nous avons opté pour la location d’un bâtiment pour commencer nos activités et nous avons rendu le bâtiment le plus commode que possible pour que les étudiants soient dans un environnement motivant et stimulant pour la formation », a-t-il déclaré.

Selon M. Tahirou Korombeizé, Swiss UMEF a eu à mener beaucoup activités sociales au Niger. « Suite à la demande des autorités du Niger, nous avons décidé d’accompagner le Gouvernement du Niger de manière gratuite pour la modernisation de l’administration publique. Dans le même cadre nous avons octroyé à l’Etat du Niger 100 bourses d’étude au profit des cadres de la fonction publique. Et sur un effectif de 650 étudiants nous avons 32 étudiants qui ont une bourse de l’UMEF à 100%, c’est-à-dire qui étudient gratuitement à UMEF », a-t-il dit.

Le Directeur Général M. Tahirou Korombeizé a saisi, l’occasion pour dévoiler les conditions d’inscription à Swiss UMEF et les avantage qu’elle offre au public. « Il y a une opinion qui voudrait que UMEF soit une école des enfants des riches. Il se trouve qu’UMEF est une école des enfants méritants. Après le test d’entrée scolaire les élèves les plus méritants ne payent rien. Les élèves moyens payent des frais d’étude réduits, etc. Nous ne faisons pas de distinction entre les enfants de riches et les enfants des pauvres.

Projet de construction du campus

Tahirou Korombeizé, a rappelé que Swiss UMEF est venue au Niger en 2017 avec un paquet de programme dont le projet de construire le plus grand campus universitaire de la sous région. C’est un projet qui a été présenté lors la table ronde des partenaires du Niger en décembre 2017 à Paris. « Comme vous le savez au Niger, l’Etat attribue à toutes les écoles (primaire, secondaire et universitaire) un site pour construire leurs infrastructures de formation.

Nous sommes dans un domaine social et d’intérêt général. Nous accompagnons l’Etat à travers la formation des jeunes, etc. Dans tout les pays du monde, les Etats sont accompagnés par des privés à qui l’Etat attribue des subventions, des facilités, etc. pour faciliter les travaux. Au Niger les écoles privées n’ont pas de subvention, mais elles ont la possibilité d’obtenir un terrain pour construire leur infrastructure.

Il se trouve que malheureusement nous n’avons pas obtenu le terrain qu’il nous faut pour construire le campus pour la sous région qui devait démarrer en 2018. Compte tenu de la lenteur administrative le campus de grande envergure de 15.000 places n’est plus d’actualité parce que le projet a été atomisé. Tout les pays autour du Niger ont eu leur propres campus. Donc il n’est plus question de construire le grand campus de la sous région au Niger, mais la construction d’un campus moderne de 5000 places est maintenue pour le Niger.

Pour la construction de ce campus, il y a des critères qui ont été fixés par le conseil de l’administration d’UMEF. L’un des critères, c’est l’accessibilité et la proximité. Ainsi le conseil de l’administration voudrait que le campus soit au centre ville de Niamey. C’est pourquoi, nous avons demandé à l’Etat du Niger de nous trouver un terrain qui respecte ces critères. Il se trouve que l’Etat du Niger précisément, le ministère de l’éducation s’est retrouvé avec des écoles qui sont fermées ou qui sont sur le point de fermer faute d’effectif.

C’est des écoles qui se trouvent dans les quartiers Terminus et Plateau où malheureusement les gens ne veulent plus inscrire leurs enfants à l’école publique. L’Etat nous a contactés pour nous demander, si on était intéressé pour prendre une des écoles qui est fermée et qui ne fonctionne plus. Alors nous avons bien évidemment fait un TDR pour présenter à l’Etat pour dire voilà ce que nous allons faire dans cette école. Si l’Etat pense que notre projet est valable nous sommes prêt à prendre ce site pour construire notre campus.

C’est ainsi que l’Etat du Niger a passé un contrat par le biais du ministère des domaines avec Swiss UMEF pour la reprise du site de l’école terminus 2 qui est fermée depuis 2014 faute d’effectif. Le contrat qui nous lie à l’Etat du Niger est un contrat de bail emphytéotique de 33 ans. En contre partie, nous allons payer chaque année à l’Etat un loyer pour l’usage de ce terrain. Et UMEF a proposé volontairement à l’Etat du Niger de construire 12 classes sur un autre site que le ministère de l’éducation nous a indiqué dans la périphérie où il n’y avait que des classes en paillote.

Notons que le campus dont les travaux ont déjà démarré a une capacité d’accueil de 5000 places, avec une infirmerie, une bibliothèque, des installations sportives, etc.

Par Abdoul-Aziz Ibrahim Souley (ONEP)