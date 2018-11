Conférence de presse du Président de la CENI : Me Souna Issaka, rassure les parties prenantes de la détermination de la CENI à conduire un processus électoral transparent, crédible et honnête

Le président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Me Souna Issaka a animé, le vendredi 16 novembre dernier, une conférence de presse à Niamey. Lors de ces échanges avec les journalistes aussi bien de la presse nationale, qu’internationale, le président de la CENI est revenu sur le démarrage et la mise en œuvre du processus électoral, l’élaboration du fichier électoral biométrique, et sur le recrutement de l’opérateur technique en charge de la confection de la liste électorale biométrique. Par cette conférence de presse, la CENI entend rassurer l’ensemble des parties prenantes sur sa détermination à conduire un processus transparent, crédible et honnête au Niger.Après une présentation détaillée de la CENI, Me Souna Issaka a énuméré les premières actions de cette institution, qui ont permis l’établissement d’un chronogramme, d’un schéma d’audiences foraines, d’un budget et d’un canevas du fichier biométrique et ses modalités. Pour rappel, le budget global du cycle électoral 2018-2021 s’élève à 87,09 milliards de francs CFA, et cela sans le contrat de l’opérateur technique, en charge de la confection du fichier biométrique.

Dans l’optique de disposer d’un fichier électoral biométrique (FEB) sain, 49,1% du budget total de la CENI est alloué à l’élaboration du FEB, contre 15,6% pour les élections locales, 15,8% pour les législatives et présidentielles 1er tour, 11,1% pour les présidentielles 2ème tour, et seulement 8,4% pour le fonctionnement de la CENI.

Le recours aux audiences foraines pour la délivrance des pièces d’état civil aux citoyens qui en font la demande se justifie, selon le Président de la CENI, par le fait que le fichier biométrique « requiert la détention de pièces d’état civil par le plus grand nombre de citoyens ». Sur les listes électorales précédentes, moins de 30% des électeurs y ont été inscrits sur présentation de pièces d’état civil. Les audiences foraines prévues pour durer 5 mois et qui pourront être prorogées, devront permettre de délivrer 6.000.000 d’actes de naissance, 1.000.000 d’actes de mariage et 1.000.000 d’actes de décès.

A la date du 30 septembre 2018, ce sont 4.158.731 jugements déclaratifs qui ont été enregistrés au niveau des villages, hameaux, tributs et quartiers des communes. A la même date, le coût des activités réalisées rentrant dans le cadre de la bonne tenue des audiences foraines s’élève à 1,84 milliards de francs CFA, soit un coût de 442 francs CFA pour la production d’une pièce d’état civil.

Le Président de la CENI, Me Souna Issaka, a longuement répondu aux questions posées par les journalistes. L’État du Niger, a-t-il affirmé, a décidé de financer l’ensemble du budget de la CENI sur fonds propres. Cette décision, en plus de renforcer le pays dans sa stature à l’échelle internationale, permet aussi d’assurer la disponibilité des fonds pour la CENI et de lui permettre de se concentrer au maximum sur son travail.

N’empêche que plusieurs partenaires traditionnels du Niger se sont manifestés pour accompagner le pays dans l’organisation des prochaines échéances électorales. C’est dans ce même cadre qu’une mission du système des Nations Unies séjourne au Niger pour évaluer l’appui que l’ONU peut apporter dans l’aboutissement du processus électoral enclenché. Cette mission durera jusqu’au 29 novembre.

La réalisation du fichier électoral biométrique requiert le recrutement d’environ 5.000 personnes qualifiées. Le recrutement international de l’opérateur technique chargé de la mise en œuvre des options techniques en vue de la confection de la liste électorale biométrique devrait connaître son épilogue dans les prochains jours, a annoncé le Président de la CENI, Me Souna Issaka.