Conférence de Presse du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante…

Après le lancement du test de recrutement des opérateurs d’enrôlement, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Me Issaka Souna, a animé le samedi 25 mai dernier à Niamey une conférence de presse. Il s’agissait pour le président de la CENI de faire le point sur l’avancement du processus de la confection du fichier électoral biométrique. La Conférence de presse s’est déroulée en présence de M. Jean Michel Douieb, représentant de la Société Gemalto.

Dans son introduction, Me Issaka Souna a donné plus de précisions sur les audiences foraines, la préparation de l’enrôlement biométrique et les différents partenariats finalisés ou en cours de l’être. Il a rappelé que c’est la loi organique 2017-64 du 14 Août 2017 qui a introduit l’usage d’un fichier électoral biométrique comme outil de sécurisation des élections. Cette loi, a dit le président de la CENI, « est le fruit d’une option unanime de la classe politique ». En effet, a-t-il poursuivi, les systèmes d’identification des électeurs et les méthodologies « doivent être rentables dans leurs choix et flexibles dans leur mise en œuvre afin de permettre une inclusion optimale des citoyens éligibles, tout en minimisant l’éventualité d’enregistrements multiples et frauduleux ».

Ainsi, l’une des premières actions entreprises par la CENI pour mettre en œuvre le processus de développement de la liste électorale biométrique est l’organisation des audiences foraines à travers l’ensemble du pays. Après cinq mois de réalisation, Me Issaka Souna estime que son évaluation a été concluante, avec des déclarations de 5.107.000 naissances, de 103.100 mariages et de 81.700 décès. C’est pourquoi, a-t-il indiqué, il a été décidé que ces audiences foraines vont se poursuivre dans les prochains mois et ce jusqu’à la fin de l’enrôlement biométrique afin « de permettre au plus grand nombre possible de citoyens d’obtenir leurs pièces d’état civil facilitant un enregistrement régulier sur le fichier électoral biométrique ».

Pour assurer l’enrôlement biométrique, une phase importante du processus électoral, la CENI a procédé à un recrutement de personnel dédié au fichier biométrique. Ainsi, 16 superviseurs régionaux et leurs adjoints, 147 superviseurs communaux, 155 techniciens de maintenance et 651 contrôleurs ont déjà été sélectionnés. La finalisation du processus de recrutement de 6.510 opérateurs d’enrôlement est en cours sur l’ensemble du pays. Le Président de la CENI a, en outre, souligné que le processus d’acquisition de la solution biométrique s’est déroulé conformément au Code des Marchés Publics et des Engagements Financiers. Et, c’est à l’issue de cette procédure que la Société Gemalto a été sélectionnée comme titulaire du marché. Au plan purement opérationnel à ce jour, la CENI et l’opérateur technique Gemalto annoncent que les formalités administratives et techniques préparatoires à l’élaboration du fichier biométrique sont quasiment achevées.

De plus, 200 kits d’enrôlement destinés à la formation des formateurs expédiés par GEMALTO sont en cours de livraison ; les programmes de formation et le déroulé des opérations techniques sont établis. Le président de la CENI a annoncé la publication très prochaine d’un chronogramme complet du cycle électoral. Pour l’instant, il annonce « l’effectivité du démarrage de l’enrôlement des électeurs pour septembre 2019 et la disponibilité de la liste électorale biométrique et des cartes d’électeur biométriques pour juillet 2020 ».

Pour ce qui est du financement de ce cycle électoral, Me Issaka Souna a indiqué que l’enveloppe budgétaire dégagée par le gouvernement a permis de couvrir les frais de sélection de l’opérateur technique et d’assurer l’avance de démarrage de la solution biométrique à hauteur de 5.925.393.745 FCFA TTC. Dans le cadre du respect de ses engagements, a-t-il précisé, le Gouvernement « a déjà sécurisé dans un compte spécial et par anticipation, une somme de 3.346.389.789 FCFA, destinée au paiement de la deuxième tranche du marché en cours ». En appui aux efforts de l’Etat, plusieurs dossiers de partenariat avec la communauté Internationale sont en cours d’exécution ou dans un état d’élaboration très avancé.



Par Souleymane Yahaya (ONEP)