Conférence du PDES à Paris : un aperçu des thèmes qui seront abordés lors des panels

Les échanges au niveau de différents panels et sessions débuteront tout juste après la cérémonie d’ouverture. Ainsi, le Panel 1 de la journée du jeudi 13 décembre 2017, sera axé sur le thème « Transformation du monde rural ». Les présentateurs sont M. Albadé Abouba, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture de l’Elevage.

Il s’agira de ce sous-programme qui vise à accroître significativement et durablement la productivité des systèmes de productions pluviales et irriguées à travers la mise en œuvre de plusieurs actions, notamment l’approvisionnement en intrants et équipements pour les cultures pluviales et irriguées, le renforcement de l’encadrement technique des producteurs et des agents d’appui-conseil, le développement de la recherche agronomique et l’innovation, le renforcer et la diffusion des informations agro-météorologiques, la mobilisation des eaux pour les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, en particulier la construction de nouveaux barrages et seuils, la réhabilitation des anciens barrages et seuils, l’aménagement des mares et le traitement des bassins versants, et le développement de la grande et la petite irrigation.

Pour développer la grande et la petite irrigation, les actions porteront sur la réalisation des nouveaux AHA ; la réhabilitation des anciens AHA ; l’identification et mise en valeur les terres de décrue ; l’aménagement des nouveaux petits périmètres irrigués ; la consolidation des petits périmètres irrigués ; la réalisation des bassins de rétention d’eau pour l’irrigation d’appoint ; la construction du barrage pour aménager 45000 ha de terres irriguées à long terme; et la gestion du programme Kandadji.

Quant à M. Ali Béty, Haut-Commissaire à l’Initiative 3N, ainsi que d’autres responsables de structures concernées, leurs présentations porteront sur l’Initiative 3N. L’objectif global de la Stratégie de l’Initiative 3N à l’horizon 2035 est de « contribuer à mettre durablement les populations nigériennes à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus ». De façon spécifique, il s’agit de renforcer les capacités nationales de production alimentaire, d’approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes.

Le Plan d’Actions 2016-2020 a pour objectif principal l’atteinte de la « faim zéro au Niger ». En effet, la pauvreté étant surtout rurale et féminine au Niger, l’Initiative 3N sera, sur la période 2016-2020, un outil de lutte, non seulement contre la pauvreté, mais aussi et surtout contre les inégalités C’est pour cela que le Plan d’Action 2016-2020 de la Stratégie de l’Initiative 3N mettra un accent particulier sur la maîtrise de l’eau pour les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, la promotion des filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques et des chaînes de valeur.

Un intérêt particulier sera également accordé à la gestion intégrée et durable des ressources naturelles, la protection de l’environnement, la réduction de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et l’amélioration de l’environnement institutionnel de mise en œuvre de l’Initiative 3N. Il est à noter que l’eau, l’assainissement et l’hygiène ; l’électrification rurale comme facteur d’accès effectif à l’énergie pour les villages et les communes ; les pistes rurales ; les villages intelligents pour mettre les TICs au service du développement des zones rurales, ainsi que la finance inclusive pour l’accès au crédit pour les paysans, les femmes, les jeunes entrepreneurs sont également des actions prévues pour la Transformation du monde rural.

Le Panel 2, sur le thème ‘’Sécurité et Développement’’ sera présenté par M. Massoudou Hassoumi, Ministre des Finances. L’ossature de sa communication s’articule autour du lien entre Sécurité et Développement ; la prévention et la gestion des conflits communautaires et ruraux ; le relèvement et la relance du développement dans les zones de situation post conflits, le financement de la sécurité pour consolider le développement, ainsi que la question des réfugiés, déplacés et migrants.

En effet, le Niger, à l’instar des autres pays du Sahel, se trouve dans un contexte sécuritaire particulier. Dans le cadre du renforcement de la sécurité, plusieurs actions majeures ont été mises en œuvre notamment, l’augmentation du budget de la défense et de la sécurité à 10% du budget national, l’adoption d’une loi définissant le cadre de répression juridique et institutionnelle du terrorisme et des activités connexes, la création d’un Centre National d’Etudes Stratégiques et de Sécurité (CNESS) qui a pour mission de mener, en relation avec les services et institutions concernés, des analyses et des études prospectives permanentes sur les enjeux stratégiques et sécuritaires de la vie nationale et internationale, le renforcement de la coopération sous régionale et internationale à travers le G5 Sahel, l’EUCAP et les Postes de Commandement Mixtes entre les postes. Ces efforts déployés ont permis d’observer de façon générale une accalmie et d’améliorer la confiance des populations en matière de sécurité. En effet, selon un sondage de l’ENISED , 81% de la population enquêtée se disent satisfaits de la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays, en milieu urbain comme en milieu rural.

Aussi, plus de 77% ont-ils émis des avis favorables sur la forte capacité de l’Etat à protéger la population. Dans l’ensemble le Niger a su, avec ses partenaires au développement, faire face aux besoins multiples des refugiés et rapatriés des conflits armés du Lac Tchad, de Libye et du Mali. En dépit de tous ces efforts et tenant compte de la situation sécuritaire dans la sous-région, la résistance du Niger face au défi sécuritaire peut être ébranlée à tout moment faute de pouvoir s’attaquer aux causes profondes de son émergence et de son amplification que sont : la pauvreté, faiblesse de la gouvernance, l’insuffisance d’opportunités pour les jeunes.

Quant au Panel 3 intitulé ‘’Développement et capital humain’’ qui sera présenté par Mme Amadou Aissata, ministre de la Population, il mettra l’accent sur la transition démographique (scolarisation de la jeune fille, santé de la reproduction, formation des matrones, autonomisation des femmes rurales) ; l’éducation et formation qui englobe l’enseignements primaire, secondaire et supérieurs, alphabétisation, et l’enseignements professionnels et techniques ; la Santé, mais aussi l’emploi des jeunes. La forte croissance de la population du Niger engendre une population extrêmement jeune Du point de vue démo-économique, la répartition de cette population par grands groupes d’âges fait ressortir que les inactifs potentiels sont plus nombreux que les actifs potentiels (population en âge de travailler).

En effet, les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus représentent respectivement 51,7% et 3,1% de la population totale alors que la population en âge de travailler (15 à 64 ans) ne représente que 45,2%. Il en résulte un ratio de dépendance très élevé de 121 inactifs potentiels pour 100 actifs en âges de travailler. Cette situation n’est donc pas favorable au développement économique et social car dans les pays émergents et les pays développés, le ratiode dépendance est de l’ordre de 50 à 60 inactifs potentiels pour 100 actifs en âges de travailler. La baisse du ratio de dépendance à travers l’amélioration de la structure par âge de la population est une condition nécessaire pour l’émergence du Niger. Cette baisse du ratio de dépendance n’intervient qu’au moment de la transition démographique.

La transition démographique est le passage d’une population d’un régime démographique traditionnel à forte mortalité et forte natalité à un régime démographique contemporain à faible mortalité et faible natalité.

Dans la plupart des pays du monde, la transition démographique s’est faite en deux grandes phases : une première phase caractérisée par une baisse de la mortalité et une seconde phase caractérisée par une baisse de la natalité. Le Niger a amorcé la première phase de la transition car la mortalité a sensiblement baissé : l’espérance de vie s’est améliorée passant de 45,5 ans en 1995 à 62,8 ans 2015.

La deuxième phase tarde à se déclencher car la fécondité est restée à un niveau très élevée (plus de 7 enfants par femme) au cours des 20 dernières années (EDSN-MICS). Pourtant, c’est au cours de cette phase de la transition démographique qui coïncide avec un boom de la population en âges de travailler que les pays à forte fécondité comme le Niger, ont plus de chance d’ouvrir leur fenêtre d’opportunité pour bénéficier du Dividende Démographique.

Un dividende démographique est un surcroît de croissance économique qui se produit lorsque la proportion de la population active est supérieure à celle des personnes n’étant pas ou n’étant plus en âge de travailler. La création et la réalisation d’un dividende démographique reposent sur la transformation de la structure par âge de la population, en faveur d’une population potentiellement active plus nombreuse que celle inactive, l’autonomisation, l’éducation et l’emploi des personnes, ainsi que sur une augmentation de l’épargne et des investissements en faveur des catégories productives.

D’importants défis restent donc à relever pour inverser le taux de croissance démographique et assurer l’amorce tant attendu du dividende démographique. Ils sont relatifs au changement de mentalités en

matière de planification familiale et de santé de la reproduction, à la couverture géographique des zones d’accès difficiles aux prestations de la santé de la reproduction (SR) et du planning familial (PF), à la scolarisation des filles, au changement des comportements et des normes sociales en matière de procréation.

Au cours de cette même journée du 13 décembre, les participants suivront des sessions sur les grands projets structurants pour le développement économique du Niger, et sur les mécanismes de mise en œuvre du PDES.