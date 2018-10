Conférence Internationale de Merck AFRICA Asia Luminary sur les problèmes de santé : infertilité, diabète, hypertension artérielle à Dakar du 29 octobre au 2 novembre 2018.

La Première Dame, Hadjia Aissata Issoufou à la tête d’une importante délégation se trouve à Dakar au Sénégal où elle participe à la Conférence Internationale de Merck AFRICA Asia Luminary sur les problèmes de santé. La délégation nigérienne comprend outre la Première Dame, AISSATA Issoufou, présidente de la Fondation Guri Vie meilleure et l’Ambassadrice de Merck More Than Mother en Afrique, le Ministre de la Santé publique, Dr Illiassou Mainassara ainsi que d’éminents professeurs et spécialistes nigériens du secteur de la santé publique.

Cette conférence parrainée par le Président de la République du Sénégal, Macky Sall a vu la participation de 53 pays d’Afrique, d’Europe, des Etats unies et d’Asie. Ainsi donc une dizaine des premières Dames ont pris part à cet événement mondial.

Il faut rappeler que le Directeur Général de Merck et la Directrice de la Fondation Merck ont été reçus en 2018 à Niamey par le Président de la République, Issoufou Mahamadou ainsi que la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou Mahamadou.

Cette visite des plus hauts responsables de Merck au Niger a permis à la Fondation Guri Vie meilleure à travers sa fondatrice de sceller un partenariat fructueux qui a permis aujourd’hui au Ministère de la Santé publique de disposer des spécialistes formés en Inde , USA en matière de lutte contre l infertilité et le cancer , et des appuis apportés aux femmes victimes de stigmatisation au Niger pour le seul fait qu’elles n’ont pas pu concevoir des années après leur mariage.

Le rôle joué par la Première Dame, AISSATA Issoufou a été déterminant dans la réalisation de ce vaste projet qui fait la fierté des services de santé de la reproduction et celle des femmes qui ont bénéficié de cet appui afin de les aider à leur autonomisation par la création des activités génératrices des revenus.

En prononçant son discours devant cette l’assemblée, la Première Dame AISSATA Issoufou a salué les efforts consentis par le gouvernement du Niger et surtout l’engagement du Président de la République Issoufou Mahamadou en matière d’amélioration de la qualité des soins au profit des populations du Niger.

La santé constitue une des priorités du Programme de la Renaissance du Niger et cela est confirmé par les réalisations gigantesques des infrastructures sanitaires dont deux hôpitaux nationaux de référence et de grand standing jamais construit dans la sous région Africaine .

La Fondation Guri Vie meilleure mène une lutte sans merci pour aider les femmes victimes de la stigmatisation du seul fait qu’elles n ont pas encore d’enfants et abandonnées injustement par leurs maris et la société.

La Première Dame a manifesté tout son engagement de tout mettre en œuvre pour créer des conditions et accompagner ces femmes pour améliorer leur bien-être avec l’appui de ses partenaires dont la fondation Merck.

Notons que la Première Dame, AISSATA Issoufou a alloué à 6 femmes nigériennes victimes de stigmatisation des fonds pour les aider à faire du commerce lors de la campagne more than mother au Niger. Elle a prononcé la meilleure allocution à Dakar avec des actes concrets ce qui lui a valu beaucoup d’ovations et Merck a pris le ferme engagement de soutenir le Ministère de la Santé publique à travers la Fondation Guri Vie meilleure de AISSATA Issoufou.

Plusieurs Premières dames ont pris successivement la parole à cette occasion.

Nous reviendrons en détails sur cette conférence, sur l’allocution de la Première Dame et sur le pannel qui sera animé par le Ministre de la Santé publique Dr Illiassou Mainassara .