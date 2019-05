Conférence Internationale sur le préscolaire au Niger: Dr Malika Issoufou plaide pour tirer l’éducation préscolaire vers le haut…

Une conférence internationale sur le préscolaire a débuté ce matin à Niamey. Regroupant plusieurs acteurs et des partenaires au développement, des organismes multilatéraux, cette conférence est co-organisée par l’UNICEF en étroite collaboration avec l’Etat du Niger et la Banque Mondiale.

Dans son allocution d’ouverture, la Première Dame, Dr. Malika Issoufou, présidente de la Fondation TattaliIyali a après avoir salué « la tenue de cette Conférence internationale qui a vocation à faire le point des politiques et programmes mis en œuvre au profit de la petite enfance tant au Niger qu’ailleurs, à faire un état des lieux de l’offre de l’éducation préscolaire et de son financement, et enfin à identifier et partager les modèles de bonnes pratiques pour une éducation préscolaire de qualité au Niger », indiqué que « les enfants doivent bénéficier des mêmes chances d’accès à l’éducation quel que soit le niveau et quelle que soit leur zone de résidence » .













En effet, pour Dr Malika Lalla Issoufou, « la faiblesse du taux de préscolarisation est liée à la contribution marginale des zones rurales à son évolution, parce que l’enseignement préscolaire tend à être un phénomène essentiellement urbain », c’est pourquoi affirme-t-elle, reprenant le Président de la République, « l’école doit éduquer en inculquant aux enfants, les vertus civiques, les valeurs d’éthique et de citoyenneté. Voilà pourquoi, le programme de Renaissance s’est fixé pour objectif l’école gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ».

La Première Dame a également salué « les efforts du Gouvernement pour améliorer le développement du capital humain à travers notamment le Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation (PSEF 2019-2024) qui est une vision holistique de l’éducation, et dont l’objectif est de parvenir à au moins 15% des enfants d’âge préscolaire ayant accès à l’éducation préscolaire d’ici 2024.

Cet objectif est réaliste, il est à notre portée.

Je tiens aussi à saluer l’accompagnement dynamique de nos partenaires comme la Banque Mondiale et l’UNICEF qui ont fait du développement du capital humain un domaine prioritaire de notre coopération.

Pour la Banque Mondiale, le nouveau cadre de partenariat pour le Niger, pour la période 2018-2022, vise à accroître les interventions de développement de la petite enfance, notamment l’accès aux services de santé et aux opportunités d’apprentissage de qualité.

Il en est de même pour le nouveau Document du Programme Pays 2019-2021 de l’UNICEF pour le Niger.

L’investissement dans le développement du capital humain est un investissement vital pour un pays.

C’est un investissement qui renforce la croissance et la compétitivité de l’économie d’un pays ».

En conclusion, la Première Dame Dr Malika Lalla Issoufou a souligné qu’il est indéniable que les performances en matière d’éducation sont tributaires des acquis enregistrés par les enfants dès le préscolaire.

C’est à partir de là qu’ils sont préparés à obtenir de bons résultats au cycle de base et plus tard au cycle secondaire.

C’est à partir de là que les enfants sont préparés à lire, à écrire et à compter. C’est à partir de là que se constitue le potentiel du capital humain. Car les premières années de l’enfant sont celles qui façonnent l’adulte de demain.

C’est dire que nous devrons tout mettre en œuvre pour offrir aux enfants des opportunités du développement de leur potentiel car les lacunes enregistrées pendant la petite enfance sont difficiles à combler sinon impossibles à combler.

Nombre d’experts indiquent, études à l’appui, que l’apprentissage pendant la petite enfance façonne la personne car les effets positifs sont plus importants à long terme. Souvent, nous ne nous rendons pas compte de cette réalité.

Des études confirment aussi qu’une éducation de qualité dans les premières années de l’enfance débouche sur un plus grand développement linguistique et cognitif chez l’enfant, et le prédispose à avoir les meilleures compétences pour réussir dans la vie.

Dans un monde en perpétuelle mutation, nous avons l’obligation de mieux nous préparer à affronter les défis des temps actuels et futurs.

Nous ne pouvons le faire que lorsque nous aurons créé à la petite enfance les conditions d’un plein épanouissement physique, mental et intellectuel.

Je fonde donc le ferme espoir que vos assises vont déboucher sur des actions pertinentes qui permettront de tirer l’éducation préscolaire vers le haut.

Etaient présents le ministre de l’Education primaire, M. Daouda Mamadou Marthé ; d’autres membres du gouvernement, les représentantesrésidentes de la Banque Mondiale et de l’UNICEF, et l’épouse du Premier ministre. C’est une conférence d’action concertée sur l’avenir des enfants nigériens à travers l’éducationpréscolaire.

Pour sa part, le ministre de l’Education primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique, M. Daouda Mamadou Marthé, a relevé que le Niger est l’un des pays ou l’indice de fécondité et le taux d’accroissement naturel sont les plus élevés au monde avec respectivement 6 enfants par femme et un taux de 3,9%. Cette croissance démographique soutenue, exerce une forte pression sur le système éducatif dans son ensemble et sur la petite enfance en particulier.

En plus, les dépenses destinées au développement de l’éducationpréscolaire ne représente que 7,6% de celles allouées au secteur de l’éducation. « Or, au vu du gain fort appréciable qu’apporte l’éducationpréscolaire en termes de réussiteet réduction des dépenses du secteur de l’éducation, il apparait manifestement que ce sous-secteur reste très faiblement financé dans notre pays. Du reste, une étude de l’UNICEF sur le bilan des compétences des enfants nigériens à l’entréedu primaire a démontré que si la couverture du préscolaire atteignait 50% dans les pays d’Afrique subsaharienne, cela permettra d’anticiper une réduction de 0,2 points de la fréquence de redoublement au primaire et améliorer de 15,9 points la rétention au primaire .

Auparavant, la représentante résidente de la Banque Mondial eau Niger, Mme Joëlle Dehasse a indiqué que cette conférence présente un engagement significatif vers une approche harmonisée et standardisée visant à appuyer les efforts du gouvernement dans l’estimation des besoins, la planification et la mise en œuvre d’une stratégiede développement de la petite enfance et du préscolaire au Niger. En 2018, la banque mondialea évalué à 0,32 la valeur de l’indice du capital humain du Niger. Ce qui signifie que la productivité attendue en tant que futur travailleur d’un enfant né au Niger aujourd’hui ne représente que 32% de son potentiel à l’âge adulte si cet enfant avait une éducationcomplète et une bonne santé.

Quant à la représentante de l’UNICIEF au Niger, Dr. Félicité Tchibindat elle a indiqué qu’un dollar investi dans une éducation préscolaire de qualité et dans les services associés destinés aux enfants défavorisés peut rapporter jusqu’à neuf dollars chaque année tout au long de la vie de l’enfant.

La Conférence Internationale sur le préscolaire au Niger doit en principe prendre fin demain.













Par Tamtaminfo News