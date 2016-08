Conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernement du MAEP et de la TICAD à Nairobi, au Kenya : Le Japon annonce 30 milliards de dollars d’investissements en Afrique sur 3 ans

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE. Brigi Rafini, a regagné Niamey, hier, de retour de Nairobi, au Kenya où il a pris part aux travaux de la 6ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD VI). A sa descente d’avion, le Premier ministre a été accueilli par le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Bazoum Mohamed, avant d’être salué par les membres du gouvernement et ceux de son Cabinet.

Nairobi, la capitale Kenyane a abrité du 26 au 28 août dernier, deux (2) importantes réunions de Chefs d’Etat et de Gouvernement du Continent Africain. Il s’agit de la réunion de Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) et celle de la Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). Deux réunions auxquelles le Premier ministre, à la tête d’une forte délégation y a participé.

Le Centre Internationale de conférence de Nairobi a servi de cadre à la réunion de la conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). La TICAD, il faut le préciser a été initiée par le Japon en 1993 pour promouvoir le développement économique de l’Afrique à travers un dialogue de haut niveau entre les dirigeants Africains et leurs partenaires Asiatiques.

Elle compte parmi ses acteurs l’ensemble des pays Africains et des partenaires au développement, les organisations Internationales et régionales des pays donateurs, des pays asiatiques, le secteur privé et la société civile. Cette 6ème édition de la TICAD s’est tenue pour la première fois sur le sol Africain.

Au cours de cette 6ème conférence, qui s’est tenue samedi et dimanche derniers, le Japon, par la voix de son Premier ministre, Shinzo Abe, a promis d’investir 30 milliards de dollars en Afrique. Cet investissement, a précisé le Premier ministre japonais, sera financé par le secteur public et privé de son pays. Sur ces 30 milliards de dollars, a-t-il ajouté, les 11 milliards représentent le montant restant de l’enveloppe promise lors de l’édition précédente en 2013 à Yokohama (Japon). Ce montant, précise-t-on est destiné à l’aménagement des infrastructures, au renforcement du système de santé et aux efforts de maintien de la paix et de la stabilité.rencontre

La cérémonie d’ouverture haut en couleur, animée par des artistes Africains de renom, a été marquée par plusieurs interventions dont celle du Président Kenyan hôte du sommet, M. Uhuru Kenyatta. Dans son intervention, M. Kenyatta a dit toute sa satisfaction de voir la tenue de la TICAD sur le sol Africain. «Je suis particulièrement heureux de la tenue de cette conférence à Nairobi, et celle des conférences suivantes dans d’autres capitales africaines témoigne du besoin d’une plus grande appropriation africaine de l’initiative de la TICAD, ainsi que celui d’une appropriation par ce continent de son propre destin et de ses propres programmes de développement», a souligné le président kenyan.

Pour sa part, la présidente de l’Union Africaine, Mme Dlamini Zuma, a dit avoir grand espoir dans la TICAD qui, selon elle « contribuera davantage à la réalisation du programme 2063 de l’Union Africaine, objectif sur le développement à long terme créé par la population d’Afrique pour l’Afrique. Je suis certaine que la participation des leaders Africains et du

Premier ministre du Japon ; Shinzo Abé, fournira la plate forme nécessaire au sommet pour être une réussite».

japonQuant à l’envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies à la TICAD, il a dit que M. Ban Ki-Moon compte sur la TICAD pour accélérer la mise en place des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063. Les

Nations Unis, a-t-il précisé, continuerons à apporter leur soutien au partenariat de la TICAD et à toutes les initiatives conçues pour réaliser les aspirations des Africains. «Ce qui est bon pour l’Afrique et bon pour le monde », a-t-il conclu.

Intervenant peu avant le discours d’ouverture, le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abé, vedette du Sommet, a dit que la TICAD et un processus par lequel l’Afrique trace elle-même l’ébauche de son futur, un futur radieux. «L’Afrique, plus grande zone émergente du 21eme siècle, peut se vanter de posséder le taux de croissance le plus élevé des principales régions du monde ; elle doit renforcer sa croissance à travers le dynamisme d’un secteur privé de plus en plus indispensable», a-t-il dit. Suivant une orientation consistant à passer « de l’aide au commerce, et des dettes aux investissements» le Japon fait appel aux secteurs public et privé et continue de soutenir le développement qui mène l’Afrique elle-même.

Dans son discours d’ouverture, le Président Tchadien Idriss Deby Itno, Président en exercice de l’Union Africaine s’est félicité de l’engagement du Premier ministre Shinzo Abé à faire de la TICAD un instrument essentiel devant contribuer au développement de l’Afrique. Mais, a dit le Président Déby, «la TICAD doit être plus proche des problèmes Africains» Des problèmes qui ont pour noms: sécurités, changements climatiques, crise économique, pauvreté, etc.

Il est impérieux de mettre en place un mécanisme de suivi périodique pour évaluer les engagements pris. Selon le Président en exercice de l’Union Africaine, personne ne peut dire avec certitude ce que sont devenus les engagements pris lors de la 5eme TICAD. Aussi, avant de déclarer ouvert la 6ème Conférence Internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique le Président Tchadien, Président en exercice de l’Union Africaine a souhaité voir la TICAD investir dans la paix, la stabilité et la sécurité gage du développement.

Peu après cette cérémonie d’ouverture, les travaux ont repris à hui clos entre les leaders Africains et leurs partenaires asiatiques.

Le Premier ministre Chef du Gouvernement, SE Brigi Rafini intervenant lors de ce huit clos, a soutenu fermement le plaidoyer du Président en exercice de l’Union Africaine. « Mr le Président, le Niger par ma voix voudrait aussi soutenir votre plaidoyer pour des investissements massifs du Japon en Afrique en privilégiant les projets structurants. La TICAD, s’intéresse essentiellement aux questions de développement, c’est bien, c’est même très bien. Cependant notre expérience, notre conviction et que sans sécurité, il n’y a point de développement.

Investir dans la sécurité me semble être désormais une exigence à prendre en compte.

Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin vivent au quotidien cette réalité et se sont ensemble engagés dans un combat qui concerne l’Afrique dans son ensemble et au-delà, le monde entier. Mon pays, le Niger, encourage la création d’un mécanisme de défense de la sécurité de l’Afrique. Ce mécanisme, une fois en place doit permettre une intervention rapide sans distinction aucune pour venir en aide aux pays confronté aux agressions terroristes», a conclu le Premier ministre Brigi Rafini.

La 2ème Journée de la 6ème TICAD a été consacrée aux échanges entre les Chefs d’États et du Gouvernement Africains avec les leaders du secteur privé Africains et asiatiques. Des échanges somme toute fructueux et riches en révélation sur les goulets d’étranglements du secteur privé Africain.

Dans la déclaration marquant la fin de la 6e TICAD, intitulée «Faire progresser l’Agenda du développement durable de l’Afrique, TICAD partenariat pour la prospérité, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont mis l’accent sur la radicalisation, le Terrorisme, les conflits armés, le changement climatique, la promotion de la transformation économique structurelle par la diversification et l’industrialisation, la promotion du système de santé résiliant pour la qualité de la vie, la stabilité sociale pour une prospérité partagée, et les stratégies pour les domaines transversaux. Les participants à la 6eme TICAD ont surtout réaffirmé leur détermination à reformer de toute urgence les organes des Nations Unies, notamment le conseil de sécurité.deby

Le Premier ministre a aussi assisté, dès son arrivée le vendredi dans la matinée, au forum du Mécanisme Africain d’évaluation par les Pairs (MAEP). Un forum qui a été l’occasion pour certains pays dont le Mozambique et le Tchad de se faire évaluer par leurs pairs. En marge du 6ème sommet de la TICAD le Premier ministre a reçu en audience le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filipi Gondi.

Le Premier ministre, SE. Brigi Rafini, était accompagné dans ce déplacement des ministres des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Etranger M. Ibrahim Yacouba, du ministre du Commerce Alma Oumarou, de la ministre du plan Mme Boulama Aichatou Kané, de Monsieur Agali Abdelkader directeur de Cabinet adjoint du Premier Ministre, et de l’ambassadeur du Niger au Kenya, Mr Zakariyaou Adam Maiga.