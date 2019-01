Congrès de la refondation couplé au 3ème anniversaire du parti MPN Kiishin Kassa : Le président Ibrahim Yacoubou appelle ses militants au rassemblement pour apporter un changement au Niger…

L’arène de lutte traditionnelle de Niamey a servi de cadre le 29 décembre dernier à la tenue du congrès de la refondation, couplé au 3ème anniversaire du Mouvement Patriotique du Niger (MPN-Kiishin Kassa). Ils étaient nombreux, hommes et femmes aux couleurs rouge et or du parti, à répondre à l’appel de leur leader Ibrahim Yacouba, ce qui tend à prouver que le parti est intact malgré les rumeurs relatives à son affaiblissement.

L’ouverture des travaux du congrès ont été dirigés par le président en exercice du parti en présence des représentants des partis amis et alliés et de plusieurs invités.

Dans son allocution, le président du MPN Kiishin Kassa M. Ibrahim Yacoubou a tenu tout d’abord à saluer les militants du parti pour la confiance et leur mobilisation qui ont fait de l’évènement une réussite. Il a fait une mention spéciale aux jeunes et aux femmes du parti ce qu’il est aujourd’hui.

Selon lui l’attachement des militants au parti ainsi que l’amour qu’ils lui vouent, ont constitué un solide système immunitaire qui lui aura garanti une stabilité remarquable, malgré les multiples tentatives de déstabilisation.

Le président Ibrahim Yacoubou a ensuite rassuré ses militants que le parti MPN-Kiishin Kassa va réussir dans ses actions pour montrer qu’il est possible de se mettre ensemble pour se défendre et construire l’avenir. Car, « ce que l’union n’a pas pu construire, la division le détruira », a-t-il martelé avant de souhaiter aux militants et militantes, un joyeux anniversaire et un bon déroulement du congrès.

Il faut noter qu’au cours de la cérémonie d’ouverture, les représentants des partis de l’opposition ont prononcé des allocutions axées sur cette refondation et sur la révision du code électoral. Ils ont exprimé leur soutien au MPN tout en réaffirmant leur engagement à mener des actions qui cadrent avec le slogan MPN-Kiishin Kassa pour la réalisation d’un rassemblement pour le changement au Niger.

Par Seini Seydou Zakaria (ONEP)