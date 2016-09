CoNiF: Journee de la Femme Nigerienne…

Sous le parrainage

-De l’Ambassade du Niger en France

-Du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant Avec le soutien :

-De l’OFAD – Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora -Du comité International des Jeux de la Francophonie

-Du Magazine «La Nigérienne»

10H-11H45: CINE-NIGER 10h00-10h30h:

Accueil des partipants – (petit) discours de Bienvenue 10h30-11h30h: Projection du film « L’ARBRE SANS FRUITS », de Aicha Macky, prix du meilleur documentaire africain au Africa Movie Academy Awards 2016

Titulaire d’une maîtrise en sociologie et passionnée par l’image, Aicha Macky côtoie le Forum Africain du Film Documentaire (FAFD) de Niamey dans le but de devenir documentariste.

Elle débute sa carrière de cinéaste avec son premier court métrage Moi et ma maigreur (13 mn, 2011), qui questionne la perception du corps «maigre» et le lien que fait la société avec les maladies telles que le sida. Elle obtient un Master I en Audiovisuel et Documentaire de création puis un Master II en Réalisation Documentaire de Création à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal en 2013, avec son film Savoir faire le lit qui interroge les tabous et les non dits autour de la question de l’éducation sexuelle entre mère/fille au Niger (Forum africain du Film documentaire de Niamey, Festival Cinémas d’Afrique d’Angers, Festival du film d’Amiens, Festival de Lausanne, Festival de Films de Femmes de Dakar…).

Elle poursuit sa formation par des stages successivement au sein de Contrechamps et de Maggia Images, en travaillant comme assistante sur de nombreux films de fiction et de documentaire parmi lesquels Une journée avec Alhousseini d’Idi Nouhou. L’Arbre sans fruit (2016) est son premier long-métrage documentaire, il explore la thématique taboue de l’infertilité au Niger. Le film a eu le Prix du Meilleur documentaire aux 12èmes African Movie Academy Awards (AMAA 2016), Nigeria.

11h30-11H45: réactions de la salle 11H45-13H45: PAUSE DÉJEUNER

13h45-14h: Installation des participants dans la salle

14H-14H30: OUVERTURE OFFICIELLE DE LA JOURNÉE

14h-14h15 Discours des personnalités -Mr Adam OUMAROU, Président du CONIF -Mme Susanne BELLNOUN , Présidente de l’OFAD(Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora) et marraine de l’évènement -Son Excellence Monsieur Ado Elh ABOU, Ambassadeur du Niger en France

14h15-14h20 Hymne national du Niger 14h20- 14h30 Présentation des objectifs de la journée

14H30-15H30: CONFÉRENCES PARTIE 1: MONDE ASSOCIATIF

(10 minutes de conférence + 5 minutes de questions par intervenante)

14h30-14h45 – Intervenante 1: Madame Hariettou Magha Co-fondatrice du Collectif ZZ et de la communauté

AlumNi Passionnée par l’innovation et les perspectives entrepreneuriales en Afrique, Hariettou s’investit dans le domaine associatif à travers le Collectif ZZ-Zorros de Zongo qu’elle a co-fondé en 2014. Une ligne de conduite: promouvoir l’entrepreneuriat au Niger à travers différentes initiatives lancées par son association. Consciente de l’importance d’une dynamique réseau, elle crée avec le Collectif ZZ la communauté AlumNi afin d’animer un véritable réseau professionnel de la diaspora nigérienne pour permettre aux membres d’échanger, de partager, de se rencontrer, et de construire ensemble.

L’AlumNi compte aujourd’hui 436 membres et a donné naissance en collaboration avec l’ARNF au projet Tania Mou dans le but de faire bénéficier de conseils d’orientation et de partage de retour d’expérience de parcours professionnels. Hariettou partagera son expérience au sein du Collectif ZZ, présentera la communauté AlumNi et exposera les perspectives du projet Tania Mou pendant le temps d’une conférence à l’occasion de la Journée de la Femme Nigérienne.

14h45-15h00 – Intervenante 2: Madame Rabi Droufaye Co-fondatrice de Jane (Jeunesse Audacieuse pour un Niger Entreprenant)

Etudiante en M1 droit des affaires à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Passionnée par l’entrepreneuriat, elle oeuvre depuis quatre ans dans le milieu associatif plus particulièrement dans le domaine de l’entrepreneuriat social. Elle a co-fondé JANE (Jeunesse Audacieuse pour un Niger Entreprenant ) en juillet 2016 afin de développer l’esprit entrepreneurial au sein de la diaspora nigérienne, sensibiliser aux enjeux de l’entrepreneuriat social, et à moyen terme proposer un accompagnement à la création d’entreprise»

15h00-15h15 – Intervenante 3: Madame Langin Mélika

Présidente de l’Association des Nigériens du Calvados (Asso-Ni Calvados) Madame Langin Mélika née Hamidou L. Maiga a débuté ses études supérieures à Dakar au Sénégal pour finir à Paris… Elle est titulaire d’une double licence 3 en Marketing-Management, et Ressources Humaines, mais également d’un Master 2 en Management stratégie d’entreprise et Ressources Humaines.

De père Sonraï et de mère Haoussa, elle a toujours baigné dans un environnement multiculturel, ce qui a renforcé ses capacités relationnelles. Riche de toutes ses expériences, elle est aujourd’hui présidente de l’association des Nigériens du Calvados (Asso-Ni Calvados). Son sens relationnel ainsi que son esprit d’équipe lui ont jusque là permis de mener à bien ses fonction tant dans le domaine associatif que professionnel.

15h15-15h30 – Intervenante 4: Présentation du projet Moulins de l’espoir

Cette première édition de la JFN met à l’honneur le projet Moulin de l’espoir, porté par l’association ANADEV. A travers le projet «moulin solaire, moulin de l’espoir» nous proposons aux organisations d’aide au développement une technologie d’économie de temps et d’énergie pour contribuer à l’autonomisation des femmes rurales. Des moulins sont mis gracieusement à la disposition de groupements organisés de femmes dans les villages ; les bénéficiaires reçoivent de la formation pour une exploitation durable de l’équipement. L’exploitation du moulin génère de l’argent, qui sert à la rémunération du meunier, à l’amortissement pour le renouvellement ou l’extension de l’équipement après sept ans ; le reste alimente un fonds destiné à octroyer des microcrédits rotatifs aux membres du groupement pour entreprendre des activités génératrices de revenus.

15h30-15h35: Spot publicitaire des jeux de la Francophonie 2016

15h35-16h00: Animation 1 => Pause musicale avec Maha Paris Maha Paris est une jeune artiste franco-nigérienne. Guitare à la main, ses compositions font écho au blues ouest-africain et au folk américaine, ses principales influences. Ses mélodies aériennes sont une invitation au voyage et à l’exploration de ses rêveries chantées.

16H00-17H00: CONFÉRENCES PARTIES 2 : MONDE ENTREPRENEURIAL

(10 minutes de conférence + 5 minutes de questions par intervenante)

16h00-16h15 – Intervenante 5: Madame Rakiatou Gazibo Directrice d’un cabinet de consultance en Entrepreneuriat agricole Diplômée d’un Master en développement agricole et technologie alimentaire à l’Université d’Amiens, Rakiatou a 13 ans d’expérience dans le développement de l’agriculture et l’entrepreneuriat au Niger. Cette expérience s’est forgée à travers la gestion des programmes dans les ONG, la gestion des relations partenariales à travers la collaboration avec le secteur privé, la coordination de programmes à travers la coopération au développement. Son expertise a contribué à mettre l’entrepreneuriat agricole sur la table à travers l’organisation de trois éditions de la Semaine de l’Entrepreneuriat Agricole (SEMEA Niger).

Elle assure la coordination du Cadre de Collaboration et de Dialogue des Organisations Paysannes du Niger, qui lui a décerné un témoignage de satisfaction comme « La coordonnatrice nationale du monde paysan nigérien ». Rakiatou a une expérience de terrain en Europe (France et Pays Bas), en Afrique de l’Ouest (Niger, Mali et Sénégal) et en Afrique de l’est. Elle est basée au Niger et travaille en Afrique de l’Ouest et au Pays bas.

16h15-16h30 – Intervenante 6: Madame Diana Leila Kaman Responsable administrative et Financière Après son Baccalauréat littéraire à Niamey, sa Licence en Economie à Nice et une Maitrise en Finance, elle occupe actuellement le poste de Responsable Administrative et Financière dans un cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris. En 2015, elle décroche un diplôme en Relations Internationales qui lui confirme que le développement de l’Afrique se fera essentiellement par l’entreprenariat et que la diaspora peut être un levier important.

Depuis 2016, elle est Vice-présidente, chargée du développement durable et des ONG au sein du CoNiF- Conseil des Nigériens de France- avec pour rôle d’accompagner les associations dans la mise en œuvre de leurs projets associatifs et entrepreneuriaux en France comme au Niger . En Parallèle, elle est membre de l’Organisation des Femmes Africaines de la Diaspora et travaille sur la création d’une entreprise sociale au Niger et en France sur l’accompagnement des entrepreneurs.

16h30-16h45 – Intervenante 7: Madame Bassiratou Illa Titulaire d’une Maitrise en Affaires Internationales de l’Université Paris 12 et d’un Master 2 en Entrepreneuriat de l’Université Montesquieu Bordeaux IV, c’est son passage à l’Institut Supérieur de Management de Dakar qui a été déterminant dans son parcours, car c’est à Dakar qu’elle a compris quelorsque l’Etat régalien fait défaut, la responsabilité collective doit aussi être portée par des entrepreneurs soucieux de rattraper l’écart entre le continent africain et le reste du monde, pour les aider il faut leur donner l’accès à l’innovation et au transfert de compétences.

Après 8 années passées au sein de différentes organisations en France dans l’accompagnement à la création, le financement et le développement commercial d’entreprises, elle accompagne aujourd’hui des porteurs de projets et des entrepreneurs dans la structuration de leur Business Model au sein de son entreprise. Bassiratou est convaincue que la révolution numérique permettra au continent Africain de rattraper son retard, et elle milite activement pour que les femmes et la jeunesse africaine soient placées au cœur de cette transformation.

16h45 -17h00 – Intervenante 8: Madame Samira Ousmane Entrepreneure dans la mode et le textile Samira Ousmane est une jeune entrepreneure dans la mode et le textile. Initialement diplômée d’une licence en Airline management obtenue à Accra au Ghana, elle travailla en tant qu’agent commercial a Air France puis responsable commerciale chez Niger Air Cargo jusqu’en 2013 avant de se tourner vers la mode, sa passion d’enfance. Elle ouvre alors sa maison de couture en 2013 sous la marque Himrah Crea, le nom de sa maman, qu’elle changera plus tard pour son diminutif SamyBen.

En Septembre 2015 elle fut sélectionnée par le comité de présélection du FIMA à Paris pour représenter le Niger au concours jeunes stylistes du même festival. Passionnée et déterminée, elle fait la promotion de la culture africaine à travers ses créations modernes et colorées et voudrait développer le secteur du textile au Niger avec des matières premières nigériennes. Samira est aussi passionnée par le développement de la femme, elle est co-fondatrice et directrice du premier magazine de la femme nigérienne appelée LaNigerienne Mag qu’elle lança le 13Mai dernier a l’occasion de la journée nationale de la femme nigérienne.

LaNigerienne mag fera la promotion de la femme nigérienne rurale et urbaine afin de les connaitre au delà des frontières nigériennes. Samira créa aussi une association nommée SmartLadies pour développer l’entreprenariat féminin au Niger, promouvoir la femme chef d’entreprise et accompagner les jeunes filles dans leur scolarisation.

17h00 -17h15 – Intervenante 9: Madame Toulou Kiki Comédienne et chanteuse Toulou Kiki a incarné le rôle principal féminin dans le film Timbuktu du réalisateur Abderrahmane Sissoko. Cette oeuvre est récompensée par de nombreux titres et obtient sept Césars en 2015 dont celui du meilleur film. Cette histoire raconte les persécutions dont sont victimes les habitants et touaregs de la ville de Tombouctou par les intégristes islamiques. Bien qu’elles soient interdites, la poésie et la musique permettent aux habitants de conserver leur espace de liberté. Toulou Kiki est également la chanteuse du groupe Kel Assouf dont le mélange de poésie et musique incarne la culture touareg. Leur dernier album «Tikounen» (l’étonnement en Tamasheq) en est la parfaite illustration.

17h15-17h45: Animation 1 => Pause musicale avec Toulou Kiki

17h45 – CRÉATION DU RESEAU DES FEMMES NIGÉRIENNES DE FRANCE ( RFN-FRANCE)

Le réseau des Femmes Nigérienne de France (RFN – France) sera l’instance chargée des affaires féminines de la Diaspora nigérienne en France. Ses objectifs seront de représenter, promouvoir et oeuvrer à l’autonomisation des femmes nigériennes en France et au Niger.

18h30 – FERMETURE DE LA JOURNÉE