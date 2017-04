Conseil d’Administration MCA-Niger : Réunion de mise en route du Programme

Le Conseil d’Administration du Millenium Challenge Account(MCA-Niger)tient du 27 au 28 Avril 2017, àl’Hôtel Gaweyede Niamey, sa première réunion de mise en route du Programme. La rencontre est présidée par le Président du Conseil d’Administration, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ouhoumoudou Mahamadou en présence des Ministres des Finances, HassoumiMassaoudou, de la Ministre du Plan,AichatouKanéBoulama, du Ministre de l’Equipement Kadi Abdoulaye ainsi que de la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, Mme ElbackZeinabou.

En dehors des membres du gouvernement, étaient aussi présents, l’Ambassadrice des Etats-Unis au NigerEunice S. Reddicket la Directrice Pays du MCC, Kristin Penn .

En ouvrant les travaux, le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Ouhoumoudou Mahamadou a remercié le Gouvernement américain dont les efforts ont permis la matérialisation de ce programme pour le Niger. Ce programme qui durera cinq ans, permettra à notre pays d’améliorer sa production agricole et les marchés. «Le Niger était le seul pays a bénéficié de ce programme en 2016 », dira le Ministre Ouhoumoudou. Au nom du gouvernement nigérien, il a remercié tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réussite de ce programme.

Après l’intervention du Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, l’Ambassadrice des Etats-Unis au Niger, MmeEunice S. Reddick a rappelé la mission ardue qui attend le Conseil d’Administration pour les prochains mois. Pour la réussite de cette mission, un certain nombre de critères doivent être remplis. Il s’agit de la bonne gouvernance, de la rigueur budgétaire de la réforme institutionnelle.

Pour la diplomate américaine, « le modèle MCC, à sa base, porte sur la propriété du pays. Le Niger a développé ce compact pour ses peuples et le Niger mettra en œuvre ce compact au nom de son peuple. Tout au long de ce processus, MCC exige que ses pays partenaires maintiennent un haut niveau d’inclusivité, de transparence et de responsabilité. Le rôle du conseil d’administration de MCA-Niger est de s’assurer que cette norme est remplie d’excellence ».

Elle a également indiqué que « le travail que vous faites au cours des prochains mois mettra en place les fondations à partir desquelles MCA-Niger opérera.

« Cela comprend les principes de la gouvernance, les systèmes d’approvisionnement et les systèmes budgétaires et les réformes politiques et institutionnelles » qui créent un environnement propice aux investissements compacts pour réussir et durable « Nous sommes là pour vous soutenir – l’équipe MCA-Niger, » le Conseil d’administration en lançant cet investissement très important au Niger qui, avec votre leadership et votre orientation, créera des opportunités économiques pour des millions de Nigériens qui s’efforcent de faire vivre leur vie , leurs familles et leurs communautés » a-t-elle conclu.

Dans une brève allocution, la Directrice Pays du MCC-Niger, Kristin Penn, a souligné que sa présence au cours de cette réunion vise à se conformer aux principes du MCC pour les mettre en adéquation avec les termes du Compact.

Au cours de la présence réunion, il s’agissait pour les participants d’adopter le règlement intérieur du MCA-Niger, d’approuver le processus de recrutement du Directeur Général de l’Institution, l’approbation de l’organigramme de l’unité d’exécution du programme et enfin l’examen de contrats de services essentiels à l’opérationnalisation du MCA-Niger.

Pour rappel, le Programme MCA-Niger est le fruit de la coopération entre les gouvernements nigérien et américain à travers la Millenium Challenge Corporation d’un montant de 437 millions de dollars US.

Ce programme permettra à des milliers de personnes des régions de Dosso, Tahoua, Tillabéry et Maradi de faire face aux affres des changements climatiques ainsi que l’écoulement de leurs produits agricoles.