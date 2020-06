Conseil de Sécurité de l’ONU/Election de membres non permanents du Conseil Le Kenya remporte l’unique siège destiné au Groupe des Etats d’Afrique

AustriaPreparation for General Assembly Seventy-third session: Elections by secret ballot without a plenary meeting. – Election of the President of the General Assembly at its 75th session – Item 4 – Election of non-permanent members of the Security Council – Item 113 (a) – Election of members of the Economic and Niger

L’Assemblée Générale de l’ONU s’est réunie, jeudi dernier, au siège de l’ONU à New York, pour procéder aux élections de certains membres non permanents du Conseil de Sécurité. L’Ambassadeur du Niger à l’ONU, M. Abdou Abarry a ainsi exprimé son vote au nom du Niger.

Al’issue du 1er tour de ces élections, le Mexique qui était le seul candidat du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes a élu avec 187 voix des Etats membres de l’Assemblée générale sur les 192 exprimés. Dans le groupe des Etats d’Asie Pacifique, l’Inde a remporté le seul siège disponible. Unique candidat de son groupe, New Delhi a été élu au premier tour avec 182 voix sur les 193 exprimés.

Le Canada, l’Irlande et la Norvège étaient les trois pays candidats aux deux sièges réservés aux membres du groupe d’Europe occidentale et des autres

Etats. La Norvège a recueilli 130 voix et l’Irlande 128 voix sur les 192 exprimés et obtiennent les deux sièges disponibles. Troisième candidat du groupe, le Canada a recueilli 108 votes en dessous de la majorité des deuxtiers (128 voix) requise.

Dans le groupe des Etats d’Afrique, Djibouti et le Kenya se disputaient l’unique siège disponible. A l’issue du second tour du vote cette dernière place de membre non-permanent du Conseil de sécurité a été remportée par le Kenya.

Il faut se rappeler, qu’il y a un an le Niger, grâce au leadership du

Président de la République Issoufou Mahamadou et à une diplomatie active se faisait élire en tant que membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nations unies avec un score de 191 voix sur 193.

Même lorsqu’un pays est endossé par sa région, il n’est pas aisé de faire un aussi bon score comme l’ont réalisé le Niger et la Tunisie.

Par Cellule communication du Conseil de Sécurité Niger