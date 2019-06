Conseil de sécurité des Nations Unies: Le Niger élu au Conseil de sécurité

Notre pays, le Niger vient à l’instant d’être élu au Conseil de sécurité des Nations unies. Elu avec 191 voix sur 193, en tant que membre non permanent de l’ONU, notre pays participera au côté des autres nations à la préservation de la paix dans le monde.

C’est donc une très grande victoire pour notre pays et au premier chef, pour le Président de la République qui s’est personnellement investi pour faire triompher notre pays.

Il faut également saluer l’efficacité et le lobbying de l’équipe dynamique mise en place par le chef de la diplomatie nigérienne, Kalla Ankouraou, entouré pour la circonstance du nouvel ambassadeur du Niger a New-York monsieur Abdou Abarry il retrouve new York ou il avait commencé sa carrière diplomatique. Il était jusqu’à sa nomination représentant spécial du président de la commission de l’union africaine en RDC-Congo. Il avait successivement occupé le poste d’ambassadeur du Niger auprès de plusieurs pays européens et de l’union européenne. Il avait également occupé des hautes fonctions au niveau national.

Aussi dans l’equipe du ministre Kalla le l’ambassade Du Niger à Washington, M. Abdallah Wafy, il faut dire que Monsieur Wafy était le représentant permanent du Niger à l’ONU durant ces dernières années. Il était personnellement impliqué dans la mobilisation des fonds pour le G5 Sahel et a défendu vaillamment la position du Niger sur toutes les questions en instance à l’ONU.

Ces personnalités et leurs collaborateurs ont mené une campagne intense qui a permis au Niger d’obtenir ce succès.

Il faut souligner que les membres non permanents sont élus en tenant compte des nécessités d’une représentation géographique équitable.

En plus des cinq membres permanents qui sont les cinq premières puissances mondiales, victorieuses de la seconde guerre mondiale (la

France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Russie et la Chine), le Conseil de sécurité, dont la responsabilité principale est d’assurer

la paix et la sécurité internationales, comprend également dix membres non permanents élus pour une période de deux ans par l’Assemblée

générale de l’ONU.

Les sièges au Conseil de sécurité sont très convoités du fait du prestige et de l’influence qu’ils procurent sur les affaires du monde. C’est pourquoi l’entrée denotre pays dans ce Conseil est porteuse de tant d’espoirs, d’enjeux mais également de défis.



Notre pays, selon une note du Ministère des Affaires Etrangères entend promouvoir, particulièrement, les questions régionales autour du Sahel notamment lasécurité, le développement et la crise migratoire. Sur tous ces plans, l’engagement du Niger aux côtés du reste des autres membres de la communauté internationale est unanimement reconnu.

