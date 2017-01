Conseil Local Elargi Section de France du PNDS-TARAYYA: Invitation

Chers camarades militants et sympathisants de la diaspora de France, vous avez reçu votre invitation au conseil local élargi organisé par le Bureau Exécutif de la Section PNDS Tarayya de France le 17/01/2016 à l’adresse ci-dessous :

Centre Maurice Ravel – Salle MESSIDOR

6 avenue Maurice Ravel

75 012 Paris

Pour rappel, ce conseil a pour objectif de définir, de concert avec les Sections sœurs d’Europe et d’Amérique invitées pour la circonstance, les stratégies et l’organisation appropriées pour répondre aux enjeux que vous connaissez : Gagner les élections présidentielle et législative prévues au premier trimestre 2016 afin d’assurer à notre candidat, Son Excellence Issoufou MAHAMADOU un deuxième mandat et une majorité parlementaire confortable lui permettant de poursuivre le redressement de notre pays.

Le programme complet de cette journée est ci-contre.

11H00 – 12H30 : Accueil des participants et animation audio et vidéo (vernissage et éléments de meeting)

Membres de bureaux des sous sections de France (Lyon, Toulouse, Rennes, Caen,….)

Membres des sections d’Europe (Belgique, Allemagne)

Membres des sections USA et CANADA en duplex (à partir de 15h)

Candidates à la députation au titre de l’Occident

Invités des partis amis

Camarades et sympathisants du PNDS

12H30 – 13H15 : Pause déjeuner

A prévoir 12 € par personne pour un déjeuner sur place

13H15 – 13H25 : Allocution de bienvenue et présentation de l’agenda de la journée

13H25 – 14H25 Pourvoi des postes du Bureau

14H25 – 14H55 Prise de parole des délégations des Sections -Présentation et intervention des candidates

14H55 – 15H15 Séance de questions/réponses à la candidate

15H15 – 16H45 Stratégie de campagne Europe (Allemagne, France, Belgique) et USA/CANADA

Eléments de Bilan du quinquennat (vidéo et/ou PowerPoint)

Stratégie de sensibilisation et mobilisations des militants

16H45 – 17h00 Allocution de clôture des travaux

L’importance des enjeux exigent la présence de tous.

En avant pour la victoire