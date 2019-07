Construction d’infrastructures à Niamey : l’extraordinaire métamorphose de la capitale…

Dans le programme qu’il a présenté aux Nigériens,intitulé « Niger : la Renaissance » à l’occasion de l’élection présidentielle de 2011, le Président de la République SEM. Issoufou Mahamadou avait fait la promesse que la ville de Niamey fera l’objet d’une attention particulière. « Notre ambition est de faire d’elle une vitrine, une capitale qui offre un cadre de vie agréable, des loisirs sains et diversifiés, des conditions de travail idoines pour les activités économiques et culturelles », est-il indiqué dans ce programme.

L’espoir était donc permis, avec le volontarisme affiché du Président de la République, de voir désormais s’opérer les mutations nécessaires au niveau du paysage urbain de notre capitale, afin de lui donner un nouveau visage, après plusieurs années dans la léthargie, avec cette impression partagée que tout avait l’air d’être figé comme si le temps s’était arrêté !

Dans un article paru en 2011 dans l’hebdomadaire La Roue de l’Histoire sous le titre « Faire de Niamey une capitale attrayante : un défi relevable ! », je faisais remarquer à l’époque qu’il était bien possible de réussir la transformation de la ville, mais qu’il fallait pour cela, entre autres choses, de la vision et de la volonté.

Il s’agit en effet, d’intervenir de façon drastique sur le tissu urbain, en particulier au niveau du centre-ville, pour créer à l’instar d’autres capitales, des infrastructures modernes, des espaces beaux et fonctionnels ; des lieux à voir et à visiter, mémorisables et mémorables ; des monuments qui particularise la ville et participent à définir son identité ; une identité qui lui est propre, à travers son architecture, son style urbanistique, ses représentations collectives, ses symboles ; …

Le lancement du Programme Niamey Nyala, dont la cérémonie, présidée par le Président de la République en personne, avait coïncidé avec la pose de la première pierre de l’Echangeur Mali Béro (le premier du genre dans la capitale) dès les premiers mois du quinquennat,participe ainsi de cette volonté de donner corps à cette ambition présidentielle.

Depuis lors, plusieurs autres chantiers ont été lancés, permettant d’amorcer ainsi les transformations positives longtemps attendues par les populations au niveau de la ville. Ces mutations structurelles achèvent de convaincre même les plus sceptiques et les plus irréductibles, que le Gouvernement est résolument déterminé à changer le visage de notre capitale pour en faire une métropole tournée vers le futur. L’engagement pris par le Niger, d’organiser la 33ème Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine en Juillet 2019 à Niamey, est venu donner un coup d’accélérateur à la mise en œuvre d’un certain nombre de projets visant à moderniser la ville et à accueillir un grand nombre d’étrangers.

On peut donc considérer aujourd’hui avec un légitime sentiment de fierté, que cette promesse du Président de la République, d’entreprendre la restructuration de la ville de Niamey pour qu’elle soit, tel qu’il l’a indiqué lors de son discours d’investiture le 7 avril 2011, « la digne capitale à laquelle les Nigériens ont toujours rêvé » est une réalité.

Dans le domaine de la voirie urbaine surtout, ce sont plusieurs dizaines de kilomètres linéaires de routes qui ont été aménagées. Ces infrastructures routières relient souvent plusieurs arrondissements communaux ; elles permettent d’assurer de façon appropriée la desserte des quartiers et des principaux lieux d’activités économiques et sociales de la ville tout en contribuant à prendre en charge les problèmes liés à l’assainissement pluvial. La construction des échangeurs (Rond Point de Martyrs, Diori Hamani), du 3ème Pont sur le fleuve Niger (Pont Général Seyni Kountché) va pratiquement dans le même sens. Outre le fait que ces ouvrages concourent à embellir la ville, ils ont pour objectif de rendre fluide la circulation et d’améliorer ainsi la mobilité urbaine.

En matière de transports aériens, la rénovation de l’Aéroport International Diori Hamani dont les nouvelles infrastructures ont été inaugurés avec le 11 juin 2019 par le Président de la République a été un grand challenge gagné en termes de desserte aéroportuaire pour le Niger.

La construction de la voie express reliant l’Aéroport International Diori Hamani rénové, au centre ville de Niamey est tout aussi un challenge réussi, tant ce boutde la RN1 est désormais un ouvrage à part dans le paysage de la ville de Niamey, du fait de son envergureet des éléments qui le caractérisent.

Dans le secteur de la construction de bâtiments, desimmeubles modernes, publics ou privés, aux fins de logements, de bureaux, de commerces, … ont pu jaillir de terre. Mais c’est surtout la réalisation d’hôtels de haut standing (Radisson Blu, Bravia, Noom,…) qui retient l’attention. Ces infrastructures hôtelières renforcent les capacités d’accueil de la ville et cela est a priori de nature à booster le secteur du tourisme. Dans le même ordre d’idées, la construction du Centre international des Conférences Mahatma Ghandi, favorisera à coup sûr la tenue des grandes rencontres internationales en terre nigérienne.

La construction du Complexe WAQF (en face de la SONIBANK), des sièges de quelques sociétés, etbientôt de la Tour du Pétrole, de la Tour du Ministèredes Finances, … viendra donner un autre visage à la zone administrative du Plateau, renforçant son attractivité et sa visibilité.

L’aménagement du Guntu Yena et des berges du fleuve Niger, créent des espaces de loisirs et de promenades à travers une intégration réussie de l’environnement naturel dans le tissu urbain.

Enfin, l’aménagement de places publiques, la réhabilitation des espaces verts, l’aménagement des grands carrefours avec la construction des monuments, la réhabilitation de l’éclairage public …sont autant d’actions qui participent à la modernisation de la ville et qu’il aurait fallu entreprendre, si elles n’avaient pas été initiées !

La réalisation de toutes ces infrastructures qui sont autant d’externalités positives, contribue naturellement à améliorer les conditions de vie des populations, la compétitivité des entreprises, l’efficacité des administrations. A travers ces projets, ce sont plusieurs milliards de francs qui sont investis, injectés dans l’économie nationale, permettant la création d’emplois, l’amélioration des revenus des ménages, la lutte contre la pauvreté…

Désormais, Niamey n’a rien donc à envier aux autres capitales la sous-région. Elle devient même une destination de choix pour les grandes rencontres internationales ; un carrefour d’échanges, un pôle d’affaires et d’investissements ! Au cœur du Sahel, sur les rives du fleuve Niger !

Par Zarami ABBA KIARI Urbaniste D.E.I.A.U (Cabinet du Premier Ministre)

