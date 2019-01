Construction du pavillon d’hospitalisation et magasin au service de néphrologie/hémodialyse de l’hôpital national de Lamordé Un grand soulagement pour les patients

La Première Dame, Dr. Lalla Malika Issoufou,présidente de la Fondation Tattali Iyali poursuivant son œuvre de bienfaisance et de générosité accompagné du ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara, du représentant de ORANO, M. Pascal Basien et la directrice Afrique NIPRO Europe NV, Mme Roxane N’Gosso ont procédé à la pose de la première pierre de la construction du pavillon d’hospitalisation et magasin au service de néphrologie/hémodialyse, jeudi dernier, dans les locaux de l’Hôpital National de Lamordé.

Cette construction et la fourniture d’équipement en matériel de dialyse vise à aider le centre hospitalier à assurer un meilleur traitement de l’insuffisance rénale, réduire les évacuations sanitaires et améliorer l’enseignement et la recherche dans le domaine de la néphrologie.

Dans l’allocution qu’elle a prononcée en cette occasion, la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou a déclaré que « les maladies et insuffisances rénales sont aujourd’hui un réel problème de santé publique. En tant que médecin et en tant qu’être humain tout simplement, j’en mesure les défis et les souffrances qu’endurent à la fois les patients et leurs familles. Je sais aussi les efforts appréciables que fournissent l’Etat et les médecins et agents de santé au quotidien pour soulager ces souffrances à travers une prise en charge adéquate. C’est pourquoi, j’apprécie à sa juste valeur l’accompagnement de nos partenaires ».

Elle a vivement remercié le groupe ORANO qui a décidé d’assurer la dotation en équipements biomédicaux destinés à ce centre. Ce groupe qui n’est pas à sa première donation, car, en 2016, déjà, il a doté le centre de médicaments et matériels biomédicaux, conformément à sa politique de responsabilité sociétale.

Cette importante contribution à n’en point douter de ces partenaires permettra de soulager les souffrances des patients qui bénéficieront d’une dialyse de grande qualité avec des membranes de haute performance, ce qui fera du centre l’un des premiers de la sous-région à utiliser cette méthode d’épuration extra-rénale. Ce qui va améliorer l’espérance de vie des insuffisants rénaux et hémodialysés chroniques du pays.













En sa qualité de Marraine de l’Association Nigérienne des dialysés et souffrants rénaux, Dr LallaMalika a pris l’engagement de poursuivre avec davantage de détermination, le plaidoyer qu’elle n’acessé de faire pour renforcer les infrastructures et le personnel médical en quantité et en qualité.

Auparavant, le ministre de la Santé Publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara, a souligné que la Construction du Pavillon d’hospitalisation au service de Néphrologie/Hémodialyse de l’Hôpital National Lamordé s’inscrit parfaitement dans le cadre du programme de renaissance du Niger initié par le Président de la République dans son volet Santé et du Plan de Développement Sanitaire (PDS) 2016 – 2021 du Ministère de la Santé Publique.

Ce projet a été possible grâce à l’implication de la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tattali lyali. Il l’a remerciée pour ses engagements en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des populations et singulièrement des patients souffrant de maladies rénales et d’insuffisance rénale au Niger.

Le Ministre Mainassara a salué le partenariat tripartite entre ORANO Ex-AREVA, NIPRO EUROPE NV et l’Hôpital National de Lamordéqui, en 2017, qui s’est finalisé par la signature d’une Convention de donation ou ORANO (Ex-AREVA) a doté le service de Néphrologie/Hémodialyse des éléments entre autres, la fourniture des 15 générateurs de dialyse NIPRO, pour un montant de 177.108.390 FCFA ; la fourniture de matériels d’exploitation : lits, chaises médicalisées fournis par BIP International pour un montant de plus de 98 millions de FCFA ; la formation de dix(10) Médecins chirurgiens à la technique de confection de la fistule artério-veineuse pour un montant de plus de 88 millions de FCFA.

NIPRO EUROPE NV s’engage à construireégalement un Pavillon d’hospitalisation d’une capacité de 28 lits ; un Magasin de stockage des consommables médicaux de dialyse ; une Salle de garde; un Bureau pour le Major ; le tout pour un montant global de 231.395,53 euros soit 151.785.523 FCFA au service de Néphrologie/Hémodialyse.

En conclusion le Ministre Idi IlliassouMainassara a réaffirmé que ce centre va servir de centre national de référence dans le domaine de maladies rénales ; assurer un traitement correct de l’insuffisance rénale chronique terminale ou de l’insuffisance rénale aigue par la technique de l’hémodialyse ;réduire le nombre d’évacuations sanitaires à l’extérieur car elles sont coûteuses ; contribuer à l’enseignement et à la recherche en matière de néphrologie.

Il a enfin rappelé les multiples actions ont déjà été faites par Madame la première Dame, Dr LALLA MALIKA ISSOUFOU MAHAMADOU, Présidente de la Fondation Tattali Iyali dans le cadre de la lutte contre les maladies rénales dont entre autres sa disponibilité constante en faveur des patients,5 générateurs et 1 groupe électrogène.

Le représentant d’ORANO, M. Pascal Basien et la directrice Afrique NIPRO Europe NV ont salué ce partenariat novateur. Ils ont assuré que Orano mines et les sociétés minières SOMAÏR et COMINAK, sont des partenaires du centre de dialyse depuis des années.

Orano Mines et les sociétés minières réaffirment leur engagement à contribuer à l’amélioration des conditions sanitaires des populations.

La directrice Afrique NIPRO Europe NV, Mme Roxane N’Gossoun a largement expliqué le fonctionnement et les caractéristiques des appareils qui seront mis en place dans ce pavillon. Elle a réitéré leur engagement à soutenir ces genres d’actions au Niger.

