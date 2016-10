Contrat Niger-Areva : Un an après leur signature les conventions ne sont toujours pas publiées

16 Juillet 2015, 16 Juillet 2016: cela fait exactement un an que le gouvernement nigérien a signé avec le groupe nucléaire français Areva, les conventions minières COMINAK et SOMAÏR qui n’ont pas encore été publié au journal officiel de République, comme l’exige la constitution du 25 novembre 2010.

Les négociations entre le gouvernement nigérien et le groupe nucléaire français Aréva en vue du renouvellement des conventions minières COMINAK et SOMAÏR arrivées à terme le 31 Décembre 2013, furent une occasion en Or pour le Niger de commencer à tirer un meilleur profit de ses ressources uranifères exploitées depuis cinq décennies au profit quasi-exclusif de la France et d’Areva, à qui il fournit plus de 30% de l’approvisionnement de ses centrales nucléaires.

En effet, ces négociations étaient intervenues dans un contexte favorable jamais égalé pour le Niger qui s’est doté d’une constitution en 2010 ayant clairement posé les principes de transparence et de bonne gestion des ressources naturelles avec la vision de protéger les intérêts des générations présentes et futures.

Ce contexte fut d’autant plus favorable au Niger que les négociations ont lieu à un moment où présidait légalement et légitimement aux destinées du Niger, un ingénieur des Mines, »ancien employé d’Areva », présenté comme fin connaisseur des questions minières et de qui les nigériens gardaient la phrase célèbre de l’opposant qu’il était : « Le Niger n’est pas pauvre, mais mal géré… ».

A cela, on ajoute la forte conscientisation des nigériens sur les questions des industries extractives grâce au travail d’une société civile qui s’est battue et mobilisée pendant une décennie pour qu’enfin les 60% des nigériens vivant en deçà du seuil de pauvreté (moins d’1$/jour) puissent voir leur situation de vulnérabilité changer grâce à l’utilisation efficiente et à l’augmentation des revenus issues de l’exploitation des ressources naturelles dont regorgent leur sous-sol et dont ils ont la propriété conformément à l’article 148 de la constitution qui dispose :

» Les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien. La loi détermine les conditions de leur prospection, de leur exploitation et de leur gestion « . Cependant, en dépit de la mobilisation citoyenne qui a dominé toute la fin de l’année 2013 et l’année 2014 en faveur de la signature d’un contrat équilibré et conforme à la loi minière 2006-026 du 09 août 2006 portant modification de l’ordonnance n°93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière complétée par l’ordonnance n°99-48 du 5 novembre 1999, le gouvernement de Issoufou Mahamadou a pris sur lui la grave décision de retarder le développement économique du Niger en signant dans la plus grande clandestinité, le 16 Juillet 2015, les conventions COMINAK et SOMAIÏR dont certaines dispositions sont contraires à la loi et compromettent les intérêts nationaux.

Pour rappel, les décrets d’approbation de ces conventions dont les contenus ont été portés à la connaissance du public par le ROTAB (Réseau des Organisations pour la Transparence et l’Analyse Budgétaire), ont été adopté en Conseil de Ministres, le 10 Octobre 2014, soit près de six mois après la signature du fameux accord de partenariat stratégique (APS) à travers lequel là aussi le Niger a consentit le report de l’exploitation du gisement d’IMOURAREN qui est régit par sa propre convention totalement indé- pendante de celle de COMINAK et SOMAÏR, objet des discussions d’entant avec AREVA.

Des Conventions COMINAK et SOMAÏR on peut souligner les dispositions suivantes qui constituent des entraves majeures aux intérêts nationaux : ASPECTS LÉGAUX 1. La supériorité par rapport à la règlementation minière en vigueur de la Convention de longue durée entre la République du Niger et SOMAIR date du 2 février 1968 et est approuvée et publiée au Journal Officiel par le Décret n°68-027/PRN du 9 février 1968.

Ce qui est contraire au principe du parallélisme de forme et de compétence des textes, à la hiérarchie des normes entre textes ; 2. Le caractère rétroactif des nouvelles conventions signées le 16 Juillet 2015 alors qu’à l’expiration des conventions COMINAK et SOMAÏR le 31 décembre 2013, les opérations minières de COMINAK et SOMAÏR se sont poursuivies conformément à la réglementation minière en vigueur et sur la base du décret N° 2013-580/ PRN/MM/DI du 27 décembre 2013 dont l’article 3, alinéa 6 dispose :

A défaut de conclusion d’une nouvelle convention à la date d’expiration d’une convention, les opérations minières sont poursuivies dans le respect de l’ordonnance n°93-16 du 02 mars 1993 portant loi minière, complétée par l’ordonnance n°99-48 du 5 Novembre 1999 et modifiée par la loi 2006- 026 du 09 août 2006 et des textes pris pour son application (la règlementation minière) ASPECTS FISCAUX 3. La stabilité fiscale sur les taux des droits et taxes, des redevances et autres prélèvements, sur les règles d’assiette et de perception desdits droits et taxes.

Ce qui contraire aux engagements, au plan communautaire, pris par le Niger à travers les Traités de la CEDEAO et de l’UEMOA qui, en instituant un marché commun dans chacun des espaces, ont établi un tarif extérieur commun (TEC) qui est bâti autour d’une nomenclature tarifaire et statistique (NTS) unique, d’une liste de produits répartis dans cinq (5) catégories selon cinq (5) taux de droit de douane (0% ;5% ;10% ; 20% et 35%), d’un tableau de droits et taxes dont la redevance statistique au taux de 1% .

4; L’admission temporaire ainsi que l’exonération sur la TVA, les biens d’équipement, l’outillage, les pièces de rechange, les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Ce qui est contraire à la loi 2006-026 et le Rè- glement n°18/2003/CM/UEMOA du 22 Décembre 2003, portant adoption du code minier communautaire de l’UEMOA qui limitent les exonérations à certains produits clairement spécifiés au-delà de la 3e année de production.

Ainsi, du point de vu de ces instruments et de la réglementation minière en vigueur, COMINAK et SOMAÏR étant en phase de production depuis plusieurs décennies, les admissions temporaires et les exonérations de tous les droits et taxes doivent cesser sauf pour la réexportation de l’équipement ayant servi à l’exécution des travaux d’exploitation (art. 29), les impôts fonciers, l’impôt minimum forfaitaire ou son équivalent (art. 33), les produits pétroliers importés ainsi que sur les produits chimiques, réactifs, huiles et graisses pour les biens d’équipement (art. 30).

Ainsi au vu des conditions de signature des nouvelles conventions COMINAK et SOMAÏR intervenu dans un contexte pré-électoral tendu au Niger et dont les dispositions fiscales, notamment la liste minière (qui n’a pas été signé par le Ministre en charge des Finances en violation de la loi n°2015-38 du 27 mai 2015) compromettent les intérêts nationaux et priveraient le trésor public de centaines de milliards de FCFA durant les cinq années que dureront les conventions.

En conséquence de quoi, les nigériens ne seraient-ils pas en droit de s’interroger si Issoufou Mahamadou ne s’est-il pas comporter plus en » ancien » employé d’Areva, qu’en Président de la République, garant des intérêts du Niger et par conséquent ne serait-il pas coupable de haute trahison en matière de gestion des ressources naturelles conformé- ment à l’article 142 de la constitution qui stipule qu’il y a haute trahison » …lorsque le président de la République viole son serment, refuse d’obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle, est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol et d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national… « .

Aussi, pourquoi un an après les fameuses conventions ne sont toujours pas publiées au journal officielle de la République et sont appliquées en violation de la loi n°2015-38 du 27 mai 2015 portant première rectification de la Loi n°2014-73 du 04 décembre 2014, portant loi de finances pour l’exercice budgétaire 2015 et des dispositions de l’Ordonnance n°60-10 du 15 janvier 1960, fixant les conditions de publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs dans la République du Niger ?