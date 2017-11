Contribution: ce que nous avons tant craint, est en train de nous arriver !

Oh desastre ! Oh désespoir ! Quelle infamie ! Quelle humiliation ! Les africains méritent – ils un tel traitement sous le regard complice des partenaires extérieurs ? Voyez ces images ! Ce sont nos frères et soeurs africains vendus aux enchères, au plus offrant, en terre africaine de la Jamahyria arabe lybienne, terre du Grand héros, Grand panafricaniste africain, j’ai nommé le colonel Mouammar Kadhafi.

Que son Âme repose en paix ! Pour arriver à leur fin , ils ont assassiné le guide Mouammar Kadhafi. Maintenant ils sont en train de tester leur sinistre projet de la recolonisation de l’Afrique tant annoncer par le sinistre Président Donald Trump des USA. Je suis écoeuré, consterné, meurtri de ne pas entendre une voix unique , une voix très haute, une voix de l’Union Africaine,

parler avec force et détermination pour faire laver l’affront et faire cesser cette descente aux enfers de nos frères et soeurs africains partis à la recherche des lendemains meilleurs faute d’une politique de développement économique et social qui impacte sur leur niveau de vie, initiée par leurs gouvernants . L’ heure est grave, l’Union Africaine, les Nations Unies , se devraient de passer à l’action pour faire arrêter ce crime abominable et faire punir les auteurs du dit crime.

Cet esclavage bani , abrogé grâce aux hautes luttes, qu’ ils veulent réintroduire pour nous humilier, nous divertir, nous diviser, devrait réveiller en nous un instinct de solidarité, d’unité, de nationalisme, d’une prise de conscience de notre existence dans la dignité. Nous devrions taire nos divergences mesquines pour faire face à cet affront à notre dignité, en tant que être humain.

Toute l’Afrique se devrait de rester debout et dire non à ce crime test qui se passe actuellement en Lybie. Non à la vente aux enchères de nos frères et soeurs africains migrants en terre africaine de la Jamahyria arabe lybienne ! Non à l’esclavage ! Tous nous !

Nous vaincrons !

Non la recolonisation de l’Afrique ! Tous Unis ! Nous vaincrons !