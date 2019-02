[Contribution] Dr. Gandou Zakara élu à la cour constitutionnelle…

Ancien Secrétaire Général du gouvernement, enseignant chercheur à l’université Abdou Moumouni de Niamey, Dr Gandou ZAKARA a été élu samedi dernier par ses pairs Enseignants-Chercheurs des Universités de Niamey et Tahoua pour les représenter à la Cour Constitutionnelle. Cette élection constitue une victoire pour ce Dr en droit public.

Comme on le sait, la cour constitutionnelle nigérienne a réservé un poste aux Enseignants- Chercheurs titulaires d’un Doctorat en Droit Public. Au Niger, seules les Universités de Niamey et de tahoua sont concernées. Deux candidats étaient en lice pour ce poste en l’occurrence, Dr Zara Malam Oumarou de l’Université de Tahoua et de Gandou ZAKARA de l’Université de Niamey.

A l’issue du vote réservé uniquement aux Enseignants Chercheurs titulaires d’un doctorat en droit public, Dr gandou zakara a remporté avec un score sans appel de : 6 à 0 à l’Université de TAHOUA et 15 à 2 à l’Université de Niamey, soit 21 à 2 à l’échelle nationale, avec un taux de participation 84%.

Les Enseignants-Chercheurs nigériens ont choisi et compte sur l’indépendance d’esprit du Dr Gandou ZAKARA pour une représentation digne et honorable a la cour constitutionnelle.

Par Souley Maha