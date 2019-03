[Contribution] Investiture du candidat du PNDS-Tarayya aux présidentielles de 2021 : le jour de gloire de Bazoum Mohamed …

Dimanche 31 mars 2019, ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire des militantes et militants du PNDS Tarayya.

En effet, c’est ce jour qui a été consacré par les instances supérieures du parti pour investir le candidat qui défendra les couleurs roses, aux élections présidentielles de 2021.

L’heureux élu, Bazoum Mohamed est le président du Parti et il est l’un des fidèles parmi les plus fidèles du Président de la République, Chef de l’Etat.

Il aura donc la lourde tâche de défendre les couleurs du Parti et de gagner les élections présidentielles de 2021.

C’est un grand honneur, un privilège mais surtout une redoutable responsabilité. Il s’agit comme chacun le sait, de poursuivre avec beaucoup plus d’engagement, plus de détermination, plus de conviction l’œuvre de Renaissance du Niger entamée depuis 2011 par le Chef de l’Etat Issoufou Mahamadou.

La tâche parait à première vue difficile, mais pas impossible. Car, lorsqu’on regarde le travail gigantesque abattu par le Président de la République, Issoufou Mahamadou au cours de ses deux mandats, il faut certainement être un surhomme pour lui succéder et poursuivre l’œuvre entamée.

Bazoum Mohamed qui a été de tous les combats menés par le Président Issoufou depuis la gestation de l’embryon PNDS, jusqu’à la création du parti en 1991, dispose des atouts indéniables pour continuer le travail.

Depuis l’avènement de la démocratie au Niger, Bazoum Mohamed a occupé plusieurs postes de responsabilité. Et à partir de 2011, l’arrivée au pouvoir du Président Issoufou Mahamadou il s’est vu confié plusieurs postes ministériels stratégiques afin qu’il soit mieux outillé aux hautes fonctions de l’Etat.

Aujourd’hui, c’est la consécration d’un homme dont la fidélité n’a jamais été prise à défaut. Il était resté fidèle à son parti et à son Président en dépit des sollicitations dont il a fait l’objet sous les régimes précédents.

Et comme il l’avait prédit lors de la célébration du 28 ème anniversaire de la création du parti, le choix du candidat du PNDS- Tarayya à la prochaine élection présidentielle s’est fait dans les conditions de la grande tradition de consensus du parti et qu’il n’a donné lieu à aucune discorde, ni même à quelque tension.

Par Mohamed Ibn Oumar (PNDS-TARAYYA)