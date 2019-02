[Contribution] LA RÉPUBLIQUE EN DANGER DE MORT…

Lorsque l’impunité produit l’immoralité et que certains nigériens osent même tenter la justification de cette immoralité, on ne doit plus parler de République.

Les biens publics ne sont plus sacrés, l’on peut, aisément, les compromettre, au lieu d’être traduit devant les tribunaux l’on est même récompensé.

La plus grande immortalité est de trahir les intérêts du Niger et encore être éligible à un mandat électif.

Lorsqu’un ministre, pas n’importe lequel, a été limogé dit – on pour indiscipline au niveau de son parti politique alors que ceux qui compromettent l’intérêt du Niger sont promis et chantés, il y a lieu de se demander qu’est devenue la République du Niger.

Ceux qui ont qualité pour porter des infractions devant la justice ont le devoir de le faire, l’avenir de la République passe par là.

La République du Niger a besoin de ses citoyens pour exister !

Par Elhadji Idi Abdou