[Contribution]: le crépuscule des mercenaires de la plume…

Du gangstérisme primaire, de l’arnaque, bref une honte pour la presse. Cette méthode éhontée de faire du chantage aux responsables utilisée par certains confrères de la place doit être dénoncée et combattue avec la dernière énergie.

Dans ce pays on a été trop laxistes avec certains comportements de certains journalistes, tueurs à gages, qui n’hésitent pas à vous scalper dès lors que vous refusez de jouer leur jeu.

Telle la mafia sicilienne, ils vous harcèlent, menacent et au finish vous flinguent en toute impunité parce que tout simplement vous avez refusé d’accéder au chantage.

Aidés dans leur sale besogne par certains compatriotes apatrides et méprisables qui leur fournissent certains documents, ils viennent vous voir et vous proposent de mettre la main à la poche pour acheter leur silence, sinon c’est la guillotine.

Les plus coriaces dans cette guerre lâche sont logés au sein de la presse écrite privée. Et parmi ces pistoléros immoraux et sans vergogne, un Directeur de publication en a fait son principal fond de commerce.

Muni des actes administratifs d’une société de commerce, il commence par solliciter un marché auprès de sa cible. Si cette démarche échoue, il vous fait du chantage à mots couverts et en dernier ressort, il imprime sa feuille de choux sans aucune règle élémentaire d’éthique et de la déontologie de la presse. L’essentiel pour lui étant de vous nuire, diffamer, ternir votre image et votre crédibilité en un mot vous rabaisser et porter à votre honneur et dignité.

La dernière victime de la cabale de cette presse « torche cul » est le Directeur Général de Niger Télécoms. Son tort ? Il a refusé d’accéder aux nombreuses sollicitations du flingueur.

Pour se venger de cet affront, grâce à la complicité d’un fonctionnaire véreux et sulfureux, il jeta en pâture des rapports provisoires des enquêtes qui sont censées être confidentielles.

Il s’en balance des conséquences de ses écrits mensongers sur cette société et ses responsables, il s’en moque éperdument de l’avenir des employés, l’essentiel pour lui était de nuire et il a réussi son coup.

Et dire, que le Monsieur n’a même pas honte de donner des leçons de journalisme tout en osant parler de « faute lourde » dans sa fameuse NDLR.

La faute lourde, c’est de transformer ce noble métier en instrument de chantage, d’extorsion de fonds et de voix de règlements des comptes.

Sans contester le rôle primordial de la presse dans l’enracinement de l’Etat de droit et la préservation des acquis démocratiques, nous pensons qu’il est grand temps pour le législateur de mettre de l’ordre dans cette fourmilière où n’importe quel quidam peut se réveiller un beau temps matin et s’autoproclamer journaliste.

Par Garba Mairigia (Web Contributeur)