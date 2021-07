CONTRIBUTION: Mohamed BAZOUM, Debout sur les Remparts au Mali

Cette Réflexion est plus destinée à nos Frères et Sœurs du Mali, afin qu’ils ne se laissent pas divertir par des Opinions simplistes, qui ne sont pas constructives.

Au regard de l’incompréhension suscitée ci et là, suite aux propos du Président Mohamed BAZOUM sur la Junte militaire, et les coups d’Etat récurrents au Mali, il nous a paru nécessaire de partager notre appréciation de cette posture.

En réalité la posture du Président Mohamed BAZOUM tient d’une grande Intelligence politique prenant en compte beaucoup d’enjeux géostratégiques (que nous ne pourrions aborder ici), et démontre l’attachement de l’Homme au respect des valeurs démocratiques, son soutien aux Peuples en lutte pour leur émancipation. C’est pourquoi nous voyons dans sa prise de position un Soutien fort au peuple malien, afin que la Transition en cours s’achève dans les termes et délais prévus. Comme cela est exigé dans l’Hymne National du Mali, le panafricaniste Mohamed BAZOUM se tient « Debout sur les Remparts » avec le Peuple fier et digne du Mali.

Sa posture ne peut être assimilée à une ingérence dans les Affaires intérieures du Mali. Il faut l’analyser comme une Alerte d’un Président Démocrate, d’un pays Frère et ami, qui entend être vigilant sur le processus de transition, avec pour finalité principale la tenue d’Elections Générales acceptées par tous.

Nous avons été conforté dans nos conclusions par les Réflexions de deux Panafricanistes de renom, qui connaissent bien le Président Mohamed BAZOUM.

La première Réflexion est de M. Djeukame TCHAMENI, intellectuel et Homme politique Camerounais, Camarade de longue date du Président Mohamed BAZOUM. La seconde est de Tiebile DRAME, Homme politique malien, plusieurs fois Ministre des Affaires Etrangères.

BAZOUM, le Panafricaniste

Dans un Livre agréable qui se lit d’un trait, « Mohamed Bazoum , le chemin vers la Présidence » , M. Djeukame Tchamenei a tenté de décrypter les valeurs morales et d’idéologie politique qui ont permis à son Camarade , de se hisser à la plus haute charge politique de son pays .

Malgré les obstacles multiples et multiformes qui ont jalonné son parcours fait de Luttes syndicales et politiques, il ressort que l’Homme est demeuré fidèle aux grands principes moraux et d’éthique que caractérisent la Pensée socialiste, progressiste voir révolutionnaire. Son attachement absolu à la sauvegarde des valeurs fondatrices de la Démocratie et de la République, lui a servi de boussoles pour adopter les postures, les meilleures, dans les moments troubles de crises politiques, notamment la survenue de coup d’Etat.

C’est parce qu’il est véritablement convaincu que la voie démocratique est la seule à même de produire les bonnes énergies sociales, pour le développement d’un pays, qu’il a une aversion pour les Coups d’Etat, ou pour toutes autres formes de remise en cause de l’Ordre Constitutionnel.

Sa Pensée philosophique et politique a trouvé chez lui un terreau favorable à sa bonne compréhension, et donc à une pratique de l’Action politique.

En effet, comme le souligne M. Djeukame Tchameni fort à propos, M. Mohamed BAZOUM, a le privilège « d’être à la fois, un personnage de la cîme des arbres, et de la racine de ceux-ci », « un Homme du peuple ».

Incontestablement sa Gouvernance politique sera imprégnée par cette sève nourricière bienfaisante, entre la cime et les racines de l’arbre, notamment en Afrique. M. Djeukame Tchameni met en exergue cette qualité de l’Homme qui fait, qu’il ne saurait être indiffèrent devant la détresse de ses Concitoyens, ou devant l’injustice.

Beaucoup de Politiciens ne se réclament-ils pas hommes du Peuple ? « Porte-voix des sans voix ou des laisser pour compte » ? avec arrogance. Cependant à la différence de Mohamed BAZOUM, soutient M. Tchameni, ces Hommes politiques « de ses conditions d’existence (…) ils ne savent guère grand-chose, car ne les ont pas vécus dans leur chair ».

Cette façon d’être et d’agir propre à M. Mohamed BAZOUM explique également son engagement aux côtés de ses camarades africains sur tous les chantiers destinés à faire progresser la cause de l’Afrique.

De Dakar à Johannesburg en passant par la « Fada » du panafricanisme de Salif Diallo à Ouagadougou, il a toujours apporté sa belle pierre à l’édifice.

Aujourd’hui plus qu’hier, M. Mohamed BAZOUM ne saurait cautionner un Acte quel qu’il soit susceptible de provoquer une régression de la démocratie en Afrique.

Du reste ainsi nous conclurons cette partie par ces mots du Livre de M. Tchameni. Ce sont ses Vœux pertinents : « que le Camarade Président garde sa boussole morale et militante solidement pointée vers le bien-être de ses compatriotes. La bonne gouvernance, le respect des droits humains, la lutte contre la corruption sont attendus de lui, tant pour le peuple nigérien que par ses amis politiques partout dans le monde. » « Il est aussi attendu de lui qu’il œuvre activement autant pour le rayonnement du Niger que pour l’unité et la puissance de l’Afrique,… »

Mohamed BAZOUM, debout sur les Remparts

Nous comprenons la jalousie du Peuple malien pour tout ce qui peut écorner sa Dignité. C’est un Peuple fier de son histoire, qui du reste s’inscrit dans l’Histoire glorieuse des Peuples africains.

C’est le Lieu de souligner que le Mali est un des premiers pays du Continent à inscrire dans sa Constitution, sa disposition à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté pour la cause de l’Unité de l’Afrique. Une Nation et un Peuple aussi grands ne devraient pas s’attarder sur des questions aussi secondaires, prétendument d’ingérence d’un Président africain dans leurs affaires intérieures !

Pour revenir aux Propos du Président Mohamed BAZOUM tenus en France, ils ne sont pas différents de ceux tenus immédiatement après le Sommet d’Accra qui a décidé de ne pas prendre de sanctions économiques contre le Mali. Sur le plan politique, un chèque en blanc n’a pas été donné à la Junte militaire.

Le Président Mohamed BAZOUM est resté constant dans le respect des principes politiques qu’il a toujours défendus : Dénoncer et combattre la régression démocratique.

Il a toujours été du côté des Peuples africains, leur émancipation par la voie démocratique, et contre les coups d’Etat.

Concernant le Mali, avant d’être Président de la République, en sa qualité de Ministre des Affaires étrangères, les positions politiques de M. Mohamed BAZOUM ont toujours été, de ne jamais céder sur l’intégrité territoriale du Mali, et exiger la bonne gouvernance pour combattre la pauvreté terreau du Terrorisme.

En panafricaniste convaincu, ce qu’il veut de bien pour son pays le Niger, incontestablement c’est ce qu’il veut pour tous les pays africains, le Mali en particulier.

Nous ne saurions mieux restituer cette qualité chez Mohamed BAZOUM, que M. Tiebile DRAME. Il lui fait un Témoignage si poignant pour avoir vécu avec l’Homme , une situation réelle de crise . Voici ses propos :

« BAZOUM , l’Africain

Quand le Mali s’est effondré en 2012, quand, sanctionné par la CEDEAO et l’Union Africaine pour cause de rupture institutionnelle, le Mali, éclipsé sur la scène internationale, aphone, avait trouvé en Mohamed Bazoum son Avocat-défenseur.

Le Ministre des Affaires Etrangères du Niger était le Porte-parole du Mali occupé . Il était la voix du Mali meurtri qui souffrait tant . D’où son immense popularité au Mali . Les positions panafricanistes , les convictions démocratiques du militant Bazoum le prédisposaient à jouer le rôle .

Pouvait-il en être autrement ?

En mission à Bamako, Mohamed Bazoum été témoin oculaire, le 21 Mars 2012, du coup d’Etat qui a précipité le Mali dans le gouffre.

Il a vécu en direct, depuis l’esplanade de l’hôtel de l’Amitié , la prise de la Radio et de la Télévision par les hommes du Capitaines Sanogo , auteur du putsch contre le Président ATT .

S’ils pouvaient voter le 27 Décembre, les Maliens auraient choisi le Candidat de la Renaissance africaine » (Confidentiel Afrique spécial Niger ; Décembre 2020).

Nous ne devons donc pas nous laisser divertir par des « Officines » qui ont des intérêts cachés, dans nos guéguerres, afin de nous empêcher de prendre à bras le corps les vrais problèmes de développement. Nous devrons rester unis et solidaires dans la fraternité historique et éternelle qui nous lie, derrière nos Chefs légitimes choisis par nos soins dans des processus démocratiques.

Elhadj MAIGA Alzouma

Marketing Politique,

Marketing Evènementiel et des Institutions

Nigérien Tout Nigérien – NTC