[Contribution]: Mohamed Bazoum et le Niger gagnant…

Il est des moments dans l’histoire où les astres s’alignent pour conjuguer le destin d’un peuple avec celui d’un homme, dans une dynamique de transformation qualitative décisive. Tel a été le cas au Niger, tout au long de ces dix dernières années, malgré les difficultés de tous ordres, avec le double quinquennat du Président Issoufou Mahamadou. Hommage à l’ensemble de notre peuple pour ces années de progrès réels dont le Président Issoufou ne fut que le catalyseur et le principal aiguilleur. Aujourd’hui, le temps est venu de confirmer l’ancrage démocratique et la vocation de plus en plus affirmée du Niger de servir de référence positive en matière de stabilité. Et ceci, malgré les soubresauts et autres difficultés qui se généralisent dans notre sous-région et ailleurs sur le continent.

Les élections présidentielles du 27 décembre prochain constitueront, à bien des égards, un moment de test de maturité collective. En effet, allons-nous lever l’option de l’expérience, de la compétence, notamment dans la maitrise cumulée des enjeux nationaux, régionaux, continentaux et internationaux, particulièrement en matière de sécurité et de développement ?

Ou alors, allons-nous nous laisser tenter par les appels à l’aventure parfois hantés par un esprit de division en totale contradiction avec les valeurs de cohésion que nous chérissons tant et qui doivent constituer le ferment nécessaire à l’émergence d’un Niger moderne et de progrès continu, riche et fier de sa diversité ?

Chacun a son choix qu’il faut respecter. Bazoum Mohamed est le mien car il est celui de l’espoir en des lendemains encore meilleurs pour notre pays, dans la continuité pour consolider les acquis nombreux de « l’ère Issoufou », tout en procédant aux ajustements et aux nouvelles impulsions requises par la donne en constante mutation au niveau national, dans l’espace sahélien et au-delà. Pensons notamment à la terrible et inattendue pandémie de la Covid-19 qui vient rappeler l’importance des compétences avérées pour une bonne gestion de crise et une adaptation aux changements majeurs qu’imposent notre monde actuellement en bouleversement multidimensionnel.

Bazoum Mohamed, c’est une préparation méticuleuse à assumer la plus haute charge de l’État, c’est aussi l’homme de valeurs telles que la loyauté dans les relations humaines et la fidélité aux principes ; c’est le militant engagé et prêt au sacrifice pour une noble cause. Grand serviteur de la République, dans toutes les stations qui comptent pour la gouvernance performante de notre pays, il a en effet eu un rôle à jouer ces trente dernières années, et plus spécialement cette dernière décennie.

Le Niger doit continuer sa marche assurée vers le progrès, envers et contre tout ! Et pour un Niger gagnant, le choix aujourd’hui se nomme Bazoum !

Par Maman S. SIDIKOU