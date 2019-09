[Contribution] scandaleuse affaire dite de permis biométrique…

Suite au communiqué du ministre des transports datant du 18 septembre informant les usagers de la reprise des activités de traitement et d’édition du permis de conduire biométrique, les citoyens s’attendaient, légitimement, à la réaction du gouvernement.

Lequel gouvernement a eu l’occasion de réagir car il était en conseil ce vendredi, 20 septembre 2019, malheureusement, il était resté muet par rapport à la reprise annoncée par le ministre des transports de la reprise des activités portant sur la production des permis biométrique.

Pourtant cette scandaleuse affaire dite de permis biométrique avait amené le Premier ministre à décider de la suspension de ses activités de production suite à l’auto saisine de la Halcia au regard du caractère scandaleux de ladite affaire.

Nonobstant le non respect de la procédure qui rend un texte de la République opposable aux citoyens, la Halcia, selon les premières constatations de ses enquêteurs avait souligné :

• la violation des dispositions de l’article 165 du décret d’application de la loi portant statut général de la fonction publique relativement à la mise à la disposition de la société délégataire des agents de l’Etat ;

• des proches de certains hauts responsables du ministère pouvant être impliqués dans le processus d’exécution de la convention ;

• des sociétés semblent être créées pour la circonstance ;

• la procédure de passation du marché semble elle – même être entachée d’irrégularités.

La Halcia disait poursuivre ses investigations afin de réunir les preuves et d’identifier de façon formelle les auteurs, co – auteurs et complices de cette entreprise.

Lorsque l’on recherche des auteurs, co – auteurs et complices cela veut dire qu’on est en situation de violation de la loi et si la loi est violée, en attendant la décision des gardiens des normes, administrativement, la convention doit être purement et simplement annulée ou à la limite, dans une République, la suspension des activités prononcée par le PM reste et demeure jusqu’à ce que la Halcia dépose les conclusions de ses investigations auprès des gardiens des normes afin qu’ils puissent se prononcer à leur tour.

Mais rien de tout cela, le 18 septembre 2019 , le ministre des transports informe les usagers de la reprise des activités de production du permis biométrique, le 23 septembre 2019 et le gouvernement ne dit mot. L’on doit, donc, légitimement, se demander si on est dans une République ou une jungle.

En plus de la violation flagrante de la loi qui a entaché cette convention, il faut être dans une jungle où la raison du plus fort étant la règle pour imposer aux usagers de payer plus de 20$ dans un pays où selon « the world poverty clock » plus de 60% de la population vivent dans l’extrême pauvreté ( avec moins de 1,9$ par jour) pour produire le diplôme permettant aux jeunes de survivre.

Qu’est ce qui se cache derrière cette précipitation relativement au permis biométrique alors que l’urgence pour les citoyens s’appelle carte d’identité biométrique ?

L’on oublie, volontairement, que le permis est un diplôme et qu’on ne reprend pas son diplôme parce qu’avec le temps le format a changé. Dans une République on ne saurait imposer aux citoyens vivant dans l’extrême pauvreté de payer 10500f pour éditer un diplôme après avoir rempli toutes les conditions pour son obtention.

Les activités seront reprises par la même société, dans quasiment les mêmes conditions en ramenant juste les frais d’édition de 12.000f à 10500f, le 23 septembre 2019 malgré la violation flagrante de la loi.

Non, l’impunité du pouvoir ne doit pas affaiblir l’Etat à ce point, l’intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers.

Le gouvernement, en restant muet par rapport à cette reprise des activités de cette société, discrédite totalement la Halcia et ses missions.

L’on doit, dorénavant, se demander à quoi servira la Halcia face à ce genre d’agissements.

Stand up and fight for our rights !

Par Elhadji Idi Abdou (Contribution Web)