Coopération Militaire Entre L’Allemagne Et Le Niger : Signature D’une Convention D’appui En Pièces Détachées D’une Valeur D’environ 1 Milliard De Fcfa Au Profit Du Génie Militaire

Le ministre de la Défense Nationale, M. Kalla Moutari et l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, SE Hermann Nicolai ont procédé, hier, en fin de matinée, au cabinet du Ministre à la signature d’une convention d’équipement du Génie Militaire. Au terme de cette convention, la République Fédérale d’Allemagne apporte un appui en pièces détachées, d’une valeur de 1,5 million d’Euro, soit environ 1 milliard de Fcfa.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère de la Défense Nationale, le Général Waly Karingama et des officiers allemands qui ont séjourné au Niger dans le cadre de la formation des Forces Armées Nigériennes, notamment le personnel du Génie Militaire sur l’utilisation de matériel roulant d’Allemagne.

Cet appui vise à soutenir le Génie Millitaire dans l’entretien du matériel roulant offert par l’Allemagne, composé notamment de camions et autres gros engins de génie. Pour rappel la République Fédérale d’Allemagne a récemment doté les Forces armées nigériennes (FAN) de la section génie militaire de matériels roulants composés de camions et autres gros engins. Aussi, pour la bonne utilisation et l’entretien de ce matériel, l’Allemagne a mis à la disposition de notre pays ses officiers militaires qui ont séjourné au Niger pour former et renforcer les capacités de nos FAN dans l’utilisation (conduire, réparation, manœuvre) dudit matériel.

Aussi, dans le souci d’assurer une utilisation durable et pérenne et un bon entretien de ce matériel, la République Fédérale d’Allemagne a jugé nécessaire d’apporter cet appui en pièce détachées des camions et engins. C’est pourquoi, lors de la signature de cette convention, le Ministre de la Défense Nationale a, au nom des plus hautes autorités du Niger, salué la coopération et les rélations qui existent entre le Niger et la République Fédérale d’Allemegne.

Une Coopération très fructueuse, a souligné le Ministre de la Défense nationale, qui au delà du domaine de la lutte contre la migration clandestine et autre, se développe dans le domaine de la défense et de la sécurité. Le ministre Kalla Moutari a saisi cette occasion pour rendre un grand hommage aux officiers allemands qui ont assuré cette formation et a souhaité que cette solidarité à l’égard des armées nigériennes se renforce davantage pour aider nos militaires dans leur mission, ce dans ce contexte d’insécurité généralisée.

Pour sa part, SE Hermann Nocolai a saisi cette opportunité pour rappeler que la coopération et les relations entre l’Allemagne et le Niger sont au beau fixe. Elles se sont renforcées par les visites des personnalités allemandes et nigériennes en Allemagne et au Niger. Pour rappel, la Chancelière Allemande Angéla Merckel a effectué deux visites officielles au Niger, la ministre allemande de la Défense et le Chef d’Etat-major des Armées Allemandes étaient aussi en visite ici au Niger, sans oublier d’autres personnalités civiles et militaires. Il a aussi rappelé les visites effectuées par le Président de la République du Niger en Allemagne et celles de plusieurs autres personnalités nigériennes. Toutes ses occasions ont été saisies par les différents décideurs pour échanger et renforcer ces rélations.

SE Hermann Nicolai s’est dit très satisfait des fruits de cette coopération entre les deux pays et qui constitue un exemple en la matière. Le ministre de la Défense nationale et l’ambassadeur d’Allemagne ont enfin réitéré la disponibilité de leurs pays respectifs pour la consolidation et le renforcement de ces relations.

Par Ali Maman (ONEP)