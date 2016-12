Coopération Niger-Japon : Le Japon octroie du riz d’une valeur de plus d’un milliard de FCFA au titre du projet KR 2016

Dans le cadre de son projet d’aide alimentaire au titre de l’année fiscale 2016, plus communément appelé KR-2016, le Japon vient à nouveau d’accorder une aide alimentaire en riz, d’une valeur de 330 millions de yens, soit environ 1,650 milliard de francs CFA. C’est le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Ibrahim Yacoubou et l’ambassadeur du Japon au Niger, SE. Hiroshi Kawamura qui ont signé l’échange de notes et de l’accord, mardi dernier, à Niamey.

Le Projet KR est porté par le Japon depuis une trentaine d’années au profit de notre pays. Ce projet est une démarche originale d’une grande portée pour le Niger en matière de sécurité alimentaire à travers laquelle le Japon met à la disposition de notre pays chaque année une importante quantité de riz. Ce riz est vendu sur le marché local à un prix raisonnable et les recettes sont transformées en un »Fonds de contrepartie » servant à financer divers projets de développement socio-économique déterminés par les gouvernements nigérien et japonais définis d’un commun accord.

Après que les deux personnalités aient apposé leur signature et échangé les notes, l’ambassadeur du Japon au Niger a rappelé la philosophie derrière le Projet KR. En effet, a-t-il dit l’aide est destinée à soutenir les efforts du gouvernement pour réduire le déficit alimentaire du Niger. Pour SEM. Kawamura, le Projet KR constitue «un appui à la stabilité du Niger à travers la fourniture des denrées alimentaires» qui est continuellement exécutée par le japon au Niger depuis les années 80.

A travers ce système, le japon a grandement contribué à l’amélioration de la situation alimentaire du Niger, pays sujet à un cycle récurrent de crise alimentaire. Cette aide qui est donc la preuve matérielle de l’exemplarité des excellentes relations entre les deux pays, a pour entre autres objectifs d’améliorer la balance de paiement du Niger, de favoriser d’importantes économies en lui évitant l’importation du riz et surtout de financer des projets de développement socio-économique avec le fonds de contrepartie.

SEM. Kawamura a exprimé sa gratitude au Président de la République pour sa participation à la 6ème conférence internationale sur le développement (TICAD VI) tenue au Kenya avant d’ajouter que le « Pays du Soleil Levant» sera ravi «de voir la prochaine TICAD VII être rehaussée par la participation effective » du Président de la République en 2019. Le ministre des affaires étrangères a souhaité la bienvenue à l’ambassadeur du Japon avec résidence à Abidjan en Côte d’Ivoire pour son énième déplacement à Niamey.

Pour Ibrahim Yacoubou, c’est encore l’amitié nigéro-japonaise qui vient de se manifester par la signature de l’accord et l’échange des notes sur l’aide alimentaire KR 2016. Le Niger est très sensible et reconnaissant de cette aide non remboursable du gouvernement japonais au titre de l’année fiscale 2016 qui appuie le gouvernement nigérien dans ses efforts en matière de sécurité alimentaire et de développement socioéconomique.

«Cette aide, qui est reconduite depuis un certain nombre d’années, renforce davantage les énormes efforts déployés par le gouvernement nigérien dans ses actions pour l’amélioration des conditions de vie des populations » a dit le ministre des affaires étrangères pour qui, l’appui traduit «la volonté sans cesse renouvelée des autorités japonaises d’accompagner le Niger dans ses efforts pour le développement».

Le slogan du japon «l’Afrique qui vibre» lors de la dernière TICAD est de l’avis du ministre devenue une réalité conformément à son élan de solidarité. Parlant du Niger, M. Ibrahim a indiqué que la promesse du premier ministre japonnais faite à la VIème TICAD est en train d’être tenue au regard des différents accords sous forme de don qu’il a signé avec l’ambassadeur Kawamura, des accords auxquels s’ajoutent d’autres volets d’assistance japonaise.

Le ministre a cité entre autres l’acquisition des nouvelles usines de décorticage du riz à Tillabéry et Kollo, l’appui au processus électoral et au renforcement des capacités du ministère du plan. A tous ces appuis, il faut ajouter d’autres de grande envergure qui attendent l’aval des autorités japonaises a dit le ministre des affaires étrangères.