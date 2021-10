Cooperation Nigero Algérienne : deux ministres algériens reçus par le président Bazoum

Share on Twitter

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a reçu ce mercredi matin, 29 septembre 2021, une délégation algérienne comprenant notamment le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales, M. Kamel Beldjoud et le Ministre de l’Energie et des Mines, M. Arkab Mohamed.



Cette visite entre dans le cadre de la redynamisation de nos relations bilatérales.



Ainsi au cours de leur séjour à Niamey, les ministres algériens auront des réunions de travail avec leurs homologues nigériens.



Selon une dépêche de la présidence de la république, à leur sortie d’audience, le Ministre algérien de l’Intérieur et des Collectivités Locales a rappelé que lors de la visite effectuée par le Président Mohamed Bazoum en Algérie, en juillet dernier, les deux pays ont pris d’importantes décisions. « Aujourd’hui, nous sommes à Niamey pour concrétiser, sur le terrain, toutes les décisions qui ont été prises ».



Ces décisions concernent essentiellement la tenue de la réunion du Comité bilatéral des frontières entre les deux pays et cette réunion se tiendra à la fin de l’année 2021.

Parmi les autres questions évoquées, dans l’intérêt des deux peuples, avec SEM Mohamed Bazoum, il y a l’immigration clandestine, la formation et les échanges commerciaux entre les deux pays.



Le Ministre algérien de l’Energie et des Mines a, pour sa part, indiqué que plusieurs points importants en ce qui concerne le pétrole et les mines ont été au centre de l’entretien avec le Président de la République.



M. Arkab Mohamed s’est réjoui de la coopération entre les deux pays dans le domaine du pétrole dans la région nord du Niger, ajoutant que les discussions ont porté également sur des projets relatifs à la distribution des produits pétroliers au Niger, à la réalisation des stations de service, des bouteilles de gaz butane et des réseaux électriques.



Dans le domaine minier, « c’est un vaste domaine où le Niger a beaucoup développé et nous avons besoin de son expérience.



Ce renforcement de notre coopération avec nos voisins immédiats initié par le président bazoum est à saluer. La coopération avec l’Algérie permettra à coup sûr de booster le développement de nos pays mais aussi de lutter efficacement contre le terrorisme, un domaine où l’algerie dispose d’une expertise avérée.

Par Tam-tam Info News