CORONAVIRUS : 10 CAS DÉCLARÉS À LA DATE DU 26 MARS 2020 AU NIGER…

Un communiqué signé par le Secrétaire général du ministère de santé publique en date du 26 mars 2020 vient de porter à dix (10) le nombre de cas des personnes porteuses du covid- 19.

Les deux (2) cas qui viennent de s’ajouter aux huit(8) cas déclarés à la date du 25 mars concernent deux (2 ) sujets de nationalité nigérienne, l’un de sexe féminin âgée de 52 ans, contact d’un patient confirmé positif et l’autre de sexe masculin, âgé de 56 ans, ayant séjourné en Centrafrique, Libéria et Kenya et est rentré au Niger le 28 février 2020.

Par Tamtam Info News