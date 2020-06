Coronavirus : le Maroc à la rescousse de l’Afrique

Acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains afin de les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le Covid-19. © MAP

Les avions de la Royal Air Maroc (RAM) se sont remis à sillonner le ciel africain. Cette semaine, ils acheminent une importante aide médicale à une quinzaine de pays du continent. Les détails.

Huit millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 30 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d’azithromycine… Sur le tarmac de l’aéroport Mohammed V, c’est un ballet de chargement d’avions en palettes remplies de médicaments et de matériel de prévention made in Morocco. Une aide destinée à une quinzaine de pays d’Afrique subsaharienne.

Le roi Mohammed VI a donné ses « hautes instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères. Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du Covid-19 », a annoncé le ministère des Affaires étrangères.

Démarrées le dimanche 14 juin (à destination de la Mauritanie, du Sénégal et du Niger), ces expéditions devraient se poursuivre dans les prochains jours. « Huit appareils de la Royal Air Maroc (RAM) sont mobilisés pour effectuer une trentaine de vols vers ces pays », nous confie une source proche du dossier.

Des vols étaient d’ailleurs programmés ce 15 juin à destination du Tchad, du Burkina Faso, de la Guinée et la Guinée-Bissau. Entre mardi et mercredi, les aides seront livrées au Cameroun, au Congo, à la République démocratique du Congo (RDC), à la Tanzanie, au Malawi et aux Comores. Enfin, viendra le tour de la Zambie et Eswatini, le 18 juin.

Générosité et spontanéité

« Le roi est très au fait de l’évolution de la pandémie sur le continent et conscient des besoins des pays africains pour y faire face. Il a répondu favorablement aux demandes qui lui ont été formulées directement par des chefs d’États, comme Macky Sall ou Denis Sassou-Nguesso, nous explique une source proche des Affaires étrangères. Mais certains des pays concernés par cette aide n’ont pas eu d’ailleurs à la demander ouvertement. Le Maroc a tenu à leur exprimer sa solidarité de manière spontanée. » Par exemple, le Cameroun, ou encore la Mauritanie, dont les dirigeants ont été ravis de voir un don providentiel atterrir à Nouakchott. « L’envoi de cette aide intervient au moment opportun », a déclaré le ministre des Affaires étrangères mauritanien, Mohamed Ould Cheikh.

Par Fahd Iraqi – à Casablanca (Jeune Afrique)