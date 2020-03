CORONAVIRUS : LE NIGER RENFORCE DAVANTAGE SON SYSTÈME DE SURVEILLANCE

Share on Twitter

Dans une correspondance datant du 10 mars 2020 adressée au ministre des affaires étrangères, le ministre de la santé publique, Dr Idi Illiassou Mainassara décide des mesures d’auto isolement pendant quatorze (14) jours en vue de renforcer la situation de l’épidémie de COVID – 19 qui prend une ampleur de plus en plus inquiétante.

Ces mesures concernent, d’une part, tous les ressortissants provenant des pays affectés par l’épidémie et d’autre part, les nigériens et autres nationalités provenant de ces pays. Les ambassades et représentations consulaires de notre pays sont chargées de la mise en vigueur immédiate de ces mesures.

Par Tamtaminfo News