CORONAVIRUS: séance de sensibilisation à l’endroit des élèves sur la maladie à Covid-19 à l’école Aichatou Habibou Oumani d’Illela…

Fidèle à son engagement d’être toujours à côté de ses concitoyens et de les appuyer au maximum afin qu’ils réussissent dans leur entreprise, Mme Bety Aichatou Habibou Oumani, présidente du Conseil national de régulation des communications électroniques au Niger, s’est rendue le 17 juin dernier à l’école Aichatou Habibou Oumani d’Illela.

Lors de ce passage à l’école Aïchatou Habibou Oumani d’Illéla, Mme Bety a animé une séance de sensibilisation à l’endroit des élèves sur la maladie à Covid-19, tout en motivant les enfants à tenir bon jusqu’ à la fin de l’année scolaire.

En effet pour cette femme combattante, « il n’y aura pas de renaissance en Afrique et singulièrement au Niger, sans un renouveau de l’école nigérienne et de l’implication de tous, notamment des femmes. BETY Aichatou HABIBOU OUMANI fait partie des femmes qui ont marqué la vie publique et sociale nationale ces dernières décennies. Pour elle, justice et amour ont la même finalité : l’harmonie du tout. Aussi son amour de justice et d’équité ainsi que sa foi inébranlable et sa confiance en l’éducation lui ont-ils permis, entre autres actions et réalisations, de mettre désormais les étudiants franco-arabes dans de bonnes conditions d’apprentissage et d’évolution au même titre que ceux des enseignements généraux.

Son sens du devoir l’a amené à créer en 2019, à Illéla, un Centre socio-éducatif pour la réinsertion socio-économique des filles et jeunes femmes pour lutter contre le mariage précoce et la déperdition scolaire.