Côte d’Ivoire : Forte Mobilisation de l’Opposition Contre la tenue du referendum pour une nouvelle constitution

Le 30 Octobre 2016, est prévue la tenue d’un referendum initié par le gouvernement ivoirien afin d’adopter une nouvelle constitution en remplacement de la Constitution ivoirien d’octobre 2000 votée à 89% des suffrage exprimés. Si adoptée, la nouvelle constitution fera entrer la Côte d’ivoire dans une 3éme Emme république sous la houlette du président Alassane Dramane Ouattara.

Un super président

Cependant le mécontentement par rapport à cette infinitive de l’exécutif ivoiriens se généralise au fur et à mesure qu’approche la date du vote. Des aspects concernant la procédure d’adoption ainsi que le contenu de la nouvelle constitution restent le point autour desquelles cristallisent cette grogne populaire que le gouvernement ivoirien tente de contenir. En effet, dans la nouvelle constitution il y aura un Senat pléthorique qui cohabitera avec l’assemblé nationale ; Il y aura aussi un vice-président en principe élu, mais qui pour cette mandature devra exceptionnellement être nommé par le président Ouattara. La vacance de la présidence précédemment gérée par le président de l’assemblée nationale pour seulement 3 mois le temps d’organiser d’une nouvelle élection, choira désormais au vice-président qui terminera le mandat du président absent ; et en cas d’incapacité du vice-président c’est le Premier ministre qui assurera cette fonction pourtant élective. Bien attend, cette constitution prévoit que le premier soit aussi nommé par le président. C’est donc une constitution qui fait de Ouattara un super président qui garde ente ses mains plus de pouvoir que jamais.

Unions sacrée de l’opposition dans le FRONT DU REFUS

Mais il y a aussi des éléments de formes qui semblent inédites dans la démocratie ivoirienne. Le président Ouattara a été devant les députés de l’Assemblée nationale le 5 octobre afin de présenter son projet de nouvelle Constitution pourtant décriée par une partie de l’opposition politique. Au lieu de 2 semaine calendrier, le président n’a donné qu’une semaine au parlement pour y apporter des amendements. Ce qui a réveillé le courroux de bien de parlementaire qui se sont désolidarisé au vote de cette nouvelle consitution adopté par la majorité des parlementaires. Il y a aussi la suppression du bulletin unique pour le vote lors du referendum, il est remplacé par 2 bulletin Vert pour le Oui et Rouge pour le Nom par le président Ouattara contre toutes les dispositions du code électoral ivoirien. Qualifié de forfaiture et de recul démocratique par l’opposition ivoirienne, le référendum en vue sur cette nouvelle constitution visiblement a polémique, a le mérite d’unir les partie d’opposition qui se sont retrouvé autour du Professeur Aboudramane Sangaré, Président Intérimaire du FPI (Parti du Président Laurent Gbagbo), pour y faire barrage. C’est la première fois depuis l’élection de 2015 que des parti comme le FPI, UNG de Stéphane Kipré, LIDER de Mamadou Koulibaly, AIRD d’Éric Kahé, URD de Daniel Boni Claverie, GRADDH-AFRIQUE de Boga Sako et bien d’autre organisation de la société civile ainsi que des personnalité de taille tel que KKB qui est pourtant du PDCI, Anaki Kobénan du MFA précédemment au RHDP et plusieurs ex candidat à la présidence de 2015, se retrouve dans une alliance dénommée LE FRONT DU REFUS pour faire prévaloir la voix du people.

Du Côté d’Abidjan c’est la frénésie des grand jour politique. La vie est rythmée par les préparatifs d’une grande marche de protestation le jeudi 20 Octobre. Sur le net des centaines d’activistes protestes, notamment au sein du Réseau des communicateur panafricains (REZOPANACOM).

Plus d’âge limite pour être président

De son côté le gouvernement ivoirien semble ne pas concevoir une telle action pourtant autorisé par la loi. Elle la trouve inopportune et invite plutôt les uns et les autres à faire campagne pour le Oui ou le Non lors du vote. Même Daniel Boni Claverie, membre du Directroire du nouveau FRD, logique au idéaux de démocratie de l’alliance, s’est rendu devant les autorité compétentes pour faire part de la marche et de son itinéraire. Mais elle rencontre le manqué d’ouverture des autorités qui lui ont faire faire le pied de grue Durant la journée du Mardi 18 octobre dans les locaux de la préfecture de Police d’Abidjan. L’opinion nationale et internationale prise à témoins, craint une répression de la part du gouvernement qui n’arrive pas à convaincre de l’opportunité d’un tel référendum même dans les rangs du RHDP. Ce que les membres du RHDP, notamment les plus jeunes trouvent de plus absurde dans cette nouvelle constitution, c’est la levée de la limite d’Age, ce qui veut dire qu’on peut devenir président même au-delà de 75 ans contrairement à la constitution de 2000, mais aussi la levée du critère de santé en ce sens que pour être éligible, il faut être en bonne santé. La jeunesse soupçonne que le président Ouattara compte se représenter ou faire le lit de Bédié, bien que cette thèse soit écarté par les ponces du régime. Tandis que cette nouvelle constitution suscite la polémique et friction, les membres du gouvernement se sont lancé dans une campagne en sa faveur usant de tous argument pour convaincre. L’ex Premier Ministre de Ouattara, notamment Ahoussou Jeannot dans une certaine ironie estime que la nouvelle constituons permettra à Laurent Gbagbo d’être éligible s’il venait √ sortir de prison à 80 ans.

Un appel historique à la mobilisation contre le référendum

C’est par cette cet appelle que le Professeur Sangaré Aboudramane a sonné la mobilisation lors de la rencontre préparatoire : «au nom du front de refus, j’appelle les ivoiriens à sortir massivement ce jeudi 20 octobre 2016 pour faire barrage au projet de constitution de Dramane Ouattara. Tous dans la rue. Venez massivement. Elle commencera du carrefour de l’indenié – sapeurs-pompiers – brigade de recherches plateau – tribunal du plateau – place de la république. C’est à la place de la république que se tiendra le grand meeting »