Coup de gueule Halte à la destruction des infrastructures publiques

Devant l’ampleur des dégâts occasionnés par les chauffards sur les infrastructures et autres installations publiques, les autorités de la Ville de Niamey, ont pris des mesures draconiennes en vue de protéger les biens publics contre ces automobilistes insouciants qui démolissent tout sur leur passage.

L’exemple le plus frappant est visible avec ces lampadaires solaires flambant neuf qui, aussitôt après leurmise en place au niveau de nos boulevards, sont devenus la cible privilégiée des automobilistes qui les ‘’étalent’’ quotidiennement, et sans avoir à répondre de leur forfait, comme si ils n’avaient aucune valeur. On a même souvent l’impression que certains font exprès de détériorer ces belles infrastructures mises en place par l’Etat, cela à grands frais,dans le cadre du Programme ‘’Niamey Nyala’’. Trop, c’est trop !…

Fort heureusement, les autorités de la Ville de Niamey, de concert avec le Programme Niamey Niyala, ont décidé de sévir pour arrêter le désastre. Aussi, désormais tout chauffard qui se rendra coupable d’un acte d’endommagement d’une infrastructure et autre bien public verra véhicule, objet du crime, immobilisé jusqu’à la réparation totale du dégât commis.

C’est là une très bonne initiative qui mérite d’être encouragée, voire soutenue, par tous les citoyens. Ces derniers se doivent de rendre un grand service à la Cité en transmettant aux autorités compétentes tout indice (le numéro d’immatriculation par exemple) permettant d’identifier toute voiture, toute moto ou tout autre engin motorisé impliqué dans un accident dans lequel un bien public a été détérioré. C’est là un acte citoyen qui interpelle tous. Tout citoyen modèle doit se soucier d’apporter sa contribution à ces efforts de protection des biens mis en place dans le cadre de l’amélioration des conditions des habitants de la capitale.

Comme quoi, Tous ensemble pour un Niamey Nyala !

Assane Soumana (Onep)