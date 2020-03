Cour constitutionnelle : Prestation de serment e deux membres entrant de la CENI…

Share on Twitter

La Cour Constitutionnelle s’est réunie hier, jeudi 26 mars 2020, en audience solennelle à l’occasion de la prestation de serment de : Elhadji Attahir Mahamat et Abdou Maman Laouan, nommés membres de la Commission Electorale Indépendante (CENI) par décret No2020-179/ PRN/ MISP/D/ACR du 03 mars 2020. C’est le président de la dite cour, M. Bouba Mahamane, qui a présidé l’audience.

En application des dispositions de l’article 12 (nouveau) de la loi organique n°2017-64 du 14 août 2017, portant code électoral du Niger,

modifiée et complétée par la loi no2019-38 du 18 juillet 2019, M. Elhadji Attahir Mahamat et Abdou Maman Laouan sont nommés membres de la Commission Electorale Indépendante pour un mandat de six (6) ans renouvelable une (1) fois.

Conformément à l’article 18 de la loi organique no2017-64 du 14 août 2017 portant code électoral du Niger, modifiée et complétée par la loi no2019-38 du 18 juillet 2019, «vous devez, avant d’entrer en fonction, prêter serment devant la cour constitutionnelle sur le livre saint de votre confession», a indiqué le président de la Cour Constitutionnelle, M. Bouba Mahamane. Ainsi, les deux membres de la CENI ont chacun prononcé le serment sur le livre saint de leur confession, le Coran, en présence du président de l’Association Islamique, Cheick Diabiri Isamël.

Par Issoufou A. Oumar (ONEP)