Covid-19 : Au moins 8.327 personnes vaccinées dans la Région de Niamey

@(Siphiwe Sibeko/Pool via AP)

Le Niger a officiellement lancé la vaccination contre le Covid-19 le 29 Mars 2021. Cette campagne de vaccination se déroule pour l’instant uniquement dans la Région de Niamey.

A la date du 18 Avril 2021, sur un total de 43.125 personnes à vacciner pour la Région, 8.327 personnes ont été vaccinées, soit 19,4% de vaccination réalisée.

Selon Dr Abaché Ranaou, Secrétaire général du ministère de la santé publique, les personnes ayant reçu les vaccins sont composées de 4069 agents de santé ; 1557 personnes âgées de plus de 60 ans avec comorbidités ; 1666 éléments de forces et de défenses et de sécurité ; 4 réfugiés et 1071 personnes éligibles non prioritaires.

Officiellement, précise-t-on, le Niger utilise deux (2) types de vaccins, à savoir : Sonopharm et Astra Zeneca.

A la date du 20 Avril 2021, le pays a, au total, réceptionné 780 200 doses de vaccins, dont 400 000 doses de Sinopharm et 380 200 doses d’Astra Zeneca.

Selon le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, la vaccination va s’élargir dans les jours à venir aux autres Régions du pays.

A l’échelle nationale, la cible estimée est de 11.063.018 personnes représentant 47,7% de la population générale de 2021. Le coût global du budget estimé est de 124.722.044.628 FCFA.

Par ANP