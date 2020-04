COVID-19 : La victoire dépend de la collaboration de chacun de nous…

On a coutume de dire que l’homme propose et Dieu dispose. Ceci est d’autant plus vrai que nous planifions différentes activités dont la mise en œuvre peut être contrariée ou influencée par des imprévus, des pesanteurs ou des fatalités. Cependant, l’être humain sait s’accommoder de toutes les situations.

Aujourd’hui, l’humanité est confrontée à la pandémie de COVID-19. Cette calamité bouleverse les habitudes et les prévisions et impose de nouveaux comportements et de nouvelles considerations. Elle dévoile et révèle beaucoup de situations; elle montre les limites de certaines convictions et certaines assurances et pousse à plus d’ambitions.

Cette menace planétaire est contraignante, devastatrice et sans discernement. Au niveau de chaque pays, elle procède de la même manière. Par contre, pour lui faire face, chaque pays se barricade pour faire usage de ses réalités et de ses moyens. C’est peut-être la meilleure manière de venir à bout de la pandémie.

En tout cas, au sein de la communauté internationale, on a l’impression que la solidarité tant chantée et recherchée entre les peuples en a quelque part pris un coup. En dehors de quelques actes philanthropiques, la riposte tend beaucoup plus vers le chacun pour soi. Quant à l’acquisition des moyens de prévention et de traitement, elle fait la part belle aux plus nantis et plus puissants. Voici une situation qui une fois de plus nous donne à réfléchir.

Au Niger, notre résilience n’est plus à démontrer, le peuple nigérien et ses dirigeants font face aux défis. En plus des défis démographique, climatique et sécuritaire est venu s’ajouter ce défi sanitaire. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons le devoir d’écouter les autorités et toutes les personnes qui s’investissent à leur côté pour apporter leur expertise et leur compétence pour relever le défi. Certes, la vie ne s’arrête pas, mais quand nos vies sont en danger, nous devons nous abstenir de tout propos ou tout acte qui peuvent nous distraire et nous divertir de notre combat. Comme on le dit, dans la vie il y a un temps pour tout et toute chose a son temps. Cela doit être compris et admis de tous.

Le combat contre le COVID-19 est l’affaire de tous. La victoire du Niger sur ce fléau dépend de la collaboration de chacun de nous.

Par Zakaria Abdourahaman (Contribution Web)