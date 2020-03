Covid-19, l’humanité te survivra ! l’air du temps

Des frontières fermées, des aéroports fermés, des avions cloués au sol, des rues désertées dans plusieurs villes européennes et asiatiques, des écoles fermées dans presque tous les pays du monde, etc. Le monde entier est aujourd’hui suspendu à la propagation du Covid-19, ce tout petit virus perfide qui n’a pas froid aux yeux, et qui a déjà gravement empesté la vie sur terre !

Coronavirus, par la peur que tu inspires, tu as mis à nu, et au grand jour, l’extrême vulnérabilité de l’Homme, cet être si fort et si ingénieux qui a su dompter la nature en la façonnant à sa guise en développant les sciences et la technologie.

Coronavirus, tu nous as montré les limites de la science qui a pourtant permis à l’Homme de voyager dans les airs, jusqu’à pouvoir poser les pieds sur la lune, d’effectuer des interventions chirurgicales à distance par la magie de la télémédecine, de transcender l’espace et le temps grâce aux merveilles des nouvelles technologies de la communication au point de pouvoir se parler et se voir à temps réel d’un bout à l’autre de la planète Terre, de sonder l’univers dans ses moindres détails au moyen de l’astrophysique et autres sciences de l’espace, de prédire le temps qu’il fera et même souvent de désamorcer les catastrophes naturelles les plus géantes, etc.

Coronavirus, tu as même ruiné l’économie en provoquant un effondrement sismique des cours des bourses qui fait craindre, même aux plus optimistes des spécialistes, une déstabilisation totale de l’ensemble de l’économie mondiale.

Coronavirus, tu es allé plus loin en changeant nos habitudes pour nous imposer un autre mode de vie. A cause de toi, aujourd’hui, les meilleurs amis du monde ne peuvent plus se saluer en savourant la traditionnelle et chaleureuse poignée de mains, les fidèles ne peuvent pas prier ensemble dans les mosquées en rangs serrés, mêmes nos enfants ne peuvent plus sauter au cou de leur père à son retour à la maison, bref, une autre façon de vivre !

Coronavirus, tu as certes réussi à confiner dans nos pays, nos villes, nos maisons, et certains dans les hôpitaux ; mais tu ne perds pas pour attendre !… L’humanité te survivra. Car, Dieu est au contrôle, et la science te vaincra!

Par Assane Soumana (ONEP)