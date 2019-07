Le Conseil des Ministres du Vendredi 19 juillet 2019 a adopté un décret de création des comités de protection de l’Enfant contre les abus, les violences, l’exploitation, y compris le mariage des enfants aux niveaux National, Régional, Départemental, Communal, des villages et tributs.

On se rappelle que lors de la Conférence au Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA à Niamey, les Premières Dames ont lancé « l’Appel de Niamey, ou elles réitèrent leur attachement à la diversité culturelle et réaffirment que celle-ci ne peut faire obstacle au respect intégral des droits, valeurs, normes et principes consacrés par les instruments juridiques relatifs aux droits des filles et des femmes ;

Elles rappellent que le mariage des enfants constitue à la fois une cause et une des conséquences de la déscolarisation de la jeune fille ; et réaffirment que le mariage des enfants, la non scolarisation et la déscolarisation des filles constituent une violation des droits des enfants.

Elles se sont engagées fermement à soutenir et à accompagner toutes les initiatives locales, nationales et régionales visant à mettre fin au mariage des enfants, promouvoir la scolarisation des filles et l’autonomisation des femmes et des filles, gage d’un développement harmonieux et inclusif.

Avant de lancer un appel à l’Union Africaine et aux Organisations régionales, dont la CEDEAO, pour veiller à l’effectivité de la campagne « mettre fin au mariage des enfants » lancée en 2015 à Addis Abeba, notamment l’adoption, la mise en œuvre effective et le suivi des stratégies nationales et plans d’actions pour mettre fin au mariage des enfants.

Selon la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant, Mme ElBack Zeinabou Tari, cet appel vient d’être concrétisé par le Niger.

