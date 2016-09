Réduite à sa plus expression après le départ du MNSD-Nassara de ses rangs, l’opposition nigérienne vient de créer un nouveau cadre de lutte dénommé Front pour la Restauration de la Démocratie et la Défense de la République (FRDDR). Le FRDDR (à pas confondre avec le FRDD, Front pour la Restauration et la Défense de la Démocratie des années 1990 avec le régime du feu Baré Mainassara), a pour but de restaurer et de défendre les acquis démocratiques, de veiller au respect de la Constitution, des lois de la République, des principes et règles de la bonne gouvernance, indique-t-on.

« 10 Partis forment le nouveau cadre de l’opposition politique nigérienne » précise la déclaration du FRDDR rendue public le 31 Août 2016 à Niamey. Il s’agit entre autres du FA-Lumana.de M Hama Amadou et du MNRD-Hankouri qui avait parrainé la candidature de M. Mahamane Ousmane aux élections présidentielles de Février dernier. On remarque toutefois l’absence de l’Union pour la Démocratie et la République (UDR-Tabbat Tabbat) de M. Amadou Boubacar Cissé et du Rassemblement des Démocrates Nigériens (RDN-Labizé) de Ousseini Salatou, deux personnalités très critiques envers le régime du président Issoufou Mahamadou au moment des élections générales.

Où sont donc passés les deux anciens porte-paroles de la Caolition Pour l’Alternance (COPA 216) ? Sont-ils passés de l’autre coté? Tout laisse à croire que les 2 personnalités et leurs partis ont changé de camp ou s’apprêtent à le faire. Un retournement de veste pas vraiment surprenant tant la classe politique nigérienne nous a habitué aux volte-faces les uns plus spectaculaires que les autres.

Reste maintenant à la nouvelle coalition de l’oppsotion dont le leader M.Hama Amadou est toujours en exil à Paris de convaincre l’opinion publique nationale et internationale de sa capacite de mobilisation et de fournir surtout la preuve de sa capacité de servir de contre-poids au régime du président Issoufou. Le véritable test pour la nouvelle de l’opposition sera incontestablement les élections locales dans quelque mois.