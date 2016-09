Création d’un Fonds d’Investissement de la Diaspora nigérienne de France.

L’idée de la création de ce genre de structure ne date pas d’aujourd’hui mais fallait-il pour cela qu’on s’y intéressât ? Après bien de péripéties, une première réunion de réflexion s’est tenue dans la salle de réunion de l’Ambassade du Niger à Paris le samedi 22 novembre 2014.

Elle a regroupé plusieurs Nigériens vivant à Paris et le personnel diplomatique de l’Ambassade. Tout d’abord, l’Attaché financier de l’époque (Ousseini MALI) l’Ambassade s’est attelé à définir les contours de la création de ce Fonds : pourquoi un tel Fonds ? Comment le mettre en place ? Avec quels partenaires financiers ? Qui peut en bénéficier et comment ?, etc.

Un long débat s’est instauré qui a duré toute la journée. A l’issue du débat, la création plutôt d’un Fonds à but lucratif a été envisagé. Ce fonds se structurera comme Fonds Commun de Placement (FCP) dans lequel les Nigériens qui voudront, prendront des parts. Et au moment des partages des dividendes : une partie sera destinée aux actionnaires ; une partie au développement du Fonds, et une partie aux œuvres sociales.

Aujourd’hui, le CoNiF poursuit naturellement la réflexion et pour cela un comité a été désigné autour du vice-président chargé du développement économique et du commerce équitable pour s’inspirer des textes qui régissent déjà ce genre de structure afin de les adopter aux exigences de la diaspora nigérienne.

Le CoNiF entend bien mobiliser les nigériens de la diaspora de France pour les premières prévisions statistiques qui permettront de chiffrer les contributions de la Diaspora.

Le CoNiF, c’est nous !