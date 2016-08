Cri de coeur de Dr Djamila Ferdjani…

La maternité centrale Gazoby est devenue aujourd’hui une tragédie. La vision cauchemardesque de ce grand lieu de référence est indescriptible. Des salles d’accouchement où les parturientes sont 3 à 4 sur un lit, et le sol jonché d’autres femmes en travail, à même le sol.

Des couloirs remplis de patientes souffrant assises sur les carreaux, attendant des heures et des heures la prise en charge par un personnel débordé, découragé, un personnel qui force l’admiration, essayant avec abnégation et malgré les difficiles et impossibles conditions de travail, de soulager la peine des mères qui se battent pour donner la vie.

En ces temps de pluie, les couloirs, les cours, sales, boueux, sont noirs de femmes, assises, patiemment, parfois sous la pluie, attendant leur prise en charge ou celle de leurs proches. Monsieur le Ministre de la Santé, le jour où vous avez visité cette structure, vous n’avez pas pu voir cet état dramatique, car ce jour là, la maternité a subi un grand toilettage, les cours ont été vidées de leurs centaines d’occupantes, les chambres ont été allégées par l’arrière cour, où les patientes attendaient.

Des matelas ont été empruntés ailleurs pour mettre sur les lits le temps de votre visite. C’est vrai que si vous ne voyez pas la réalité telle qu’elle est, vous ne pouvez réagir. Mais la réalité est telle que vous n’auriez jamais pu dormir encore. Le fait est que les maternités périphériques ne disposant pas de bloc, envoient tous les cas compliqués à la maternité Gazoby. Une maternité construite pendant la colonisation ne peut suffire à une population multipliée par plus de 10.

L’ouverture dans les meilleurs délais de ce grand centre de la mère et de l’enfant sis à Yantala va apporter un désengorgement devenu vital aujourd’hui hui au nom de la santé de la femme et de l’enfant. Equiper toutes les maternités perpheriques d’un bloc opératoire est la solution la plus pragmatique et la plus efficiente.