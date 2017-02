Crise MNSD Nassara/Section de Dosso L’éclairage de Maitre Marc Lebihan

La décision récente rendue par la Cour d’Appel de Niamey relativement au différend qui oppose les différents animateurs de la section de Dosso continue à susciter des commentaires.

Le camp adverse à Hama Zada piloté par Abdou Maizoumbou a très vite fait de crier victoire après la décision rendue par la Cour d’Appel de Niamey. Pour Maitre Marc Lebihan, avocat de la partie Hama Zada, il n’y a pas à dramatiser. La récente décision n’est que la suite du feuilleton de la victoire du camp de son client qui en première instance avait gagné le manche judiciaire lui ayant permis de se conformer aux dispositions réglementaires du parti rentrant dans le cadre de la préparation du congrès du MNSD Nassara.

Et toujours lui de rappeler que ce n’est pas en qualité de Président de la Section que Hama Zada a conduit la délégation régionale de Dosso mais bien en tant qu’intérimaire choisi par la majorité des coordonnateurs départementaux. Plus loin, Lebihan d’ajouter que la décision récente rendue par la justice qui rentre de le cadre normal de l’appel introduit par Maizoumbou n’a plus désormais aucun objet dès lors que le congrès du MNSD de l’aile Albadé a été validé par le Ministère de l’Intérieur.

Voilà donc qui éclaire l’opinion sur la lecture partisane distillée après la décision de la Cour d’Appel. Opposition politique.