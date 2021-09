Cure salée, édition 2021, le Président Bazoum va assister personnellement à la grande retrouvaille du monde rural nigérien

Share on Twitter

Share on Facebook

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum sera a la CURE SALLEE , in sha Allah, il sera l’hôte des populations de Ingall. Le Chef prendra part à la fête annuelle de la cure salée, l’un des événements les plus importants du calendrier culturel nigérien.

La cure salée est un événement annuel très important pour les éleveurs nigériens.

A la fin de la saison des pluies, l’herbe est abondante dans le Sahel mais répartie sur de grandes distances.

Située à 160 km à l’ouest de la ville d’Agadez, Ingall, cette petite ville de 11 000 habitants est à la confluence des sables du sud (Tadarast) et des argiles du Nord (Ighazer). La ville est située à la pointe ouest des falaises de Tiguidit qui marquent cette séparation géologique. C’est le lieu de la plus grande transhumance du Niger dite « cure salée » qui voit chaque année, durant la saison des pluies, d’immenses troupeaux remonter vers les pâturages et sources salées du nord d’In Gall, sur les argiles de l’Ighazer.

Les éleveurs guident leurs troupeaux à travers de nombreux pâturages dans une transhumance de 300 à 400 km pendant 2 à 3 mois. Au cours de ce périple, à la mi-septembre, tous les troupeaux convergent vers la ville d’Ingall (au nord) pour se réunir dans les pâturages riches en sel de la plaine de l’Irhazer.

Il est en effet essentiel pour le bétail – chèvres, moutons, vaches et dromadaires – de compléter l’herbe fraîche par des apports en sel minéraux.

Cette grande réunion est l’occasion pour les éleveurs de satisfaire les besoins des animaux mais aussi de célébrer la grande fête annuelle de la cure salée.

Pendant 3 jours, c’est surtout l’occasion de se rencontrer entre tribus, et d’échanger des informations sur l’année passée. Ils en profitent souvent pour célébrer les mariages et d’autres rituels, pour danser vêtus de costumes et maquillés.

Notons, dans cette grande fête colorée, le Guéréwol, une sorte de concours de beauté pour les Peuls Bororos, et l’Illoudjan, une fantasia de méharis pour les Touaregs, des chants et danses bororos et touaregs le soir.

Par cette présence aux côtés des éleveurs, le Président Bazoum réitère l’un de ses engagements forts de faire du monde rural nigérien , l’un des moteurs de Renaissance de notre pays.

Par Tamtam Info News