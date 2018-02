DANS UNE DEMOCRATIE LE PEUPLE NE SAURAIT ÊTRE UN ADVERSAIRE DU GOUVERNANT

Une loi est votée par le parlement au nom du peuple et pour son compte. En tant qu’humains, il est fréquent, en afrique surtout, que le vote des parlementaires soit en déphasage avec les préoccuptions du peuple, on en tient compte dans une démocratie agissante pour que la loi protège l’intérêt général. l’erreur est huamine dit – on mais y persévérer n’a rien d’humain.

Nos honorables députés avaient voté à chaud, la loi de finances 2018, il leur revient, suite aux premiers effets néfastes de cette loi sur les populations, à froid, de renverser la source de l’injonction pour faire en sorte que le gouvernement retourne à l’AN pour une loi rectificative à même de rétablir l’équité fiscale et le caractère social de notre République.

Aujourd’hui, le débat est clos, les problèmes soulignés par la société civile, document à l’appui, n’étaient pas une vue de l’esprit, ce sont des préoccaptions réelles.

En fustigeant la hausse sauvage des prix de transport, de transfert d’argent et des abonnements télé et en anonçant unilatéralement le gel des tarifications déclarée abusives, nonobstant la libéralisation en vigueur dans notre pays, le gouvernement a, malgré lui, donné raison à la société civile.

il lui appartient, juste, en tant que gouvernement d’un Etat de droit de tirer les leçons en vue de prendre en compte les préoccupations et détresses des citoyens dans une loi rectificative.

C’est vrai, certains esprits continuent à échafauder des théories absurdes et anti – démocratiques, la dernière étant de faire croire que la loi de finances 2018 est un support de souverainté financière de notre pays. Il est important de leur rappeler, pour un passé très récent, en 2017, les ressources extérieures représentaient 34,45% des prévisions budgétaires totales alors qu’elles représentent 37,55% des prévisions budgétaires totales dans cette loi de finances 2018 qui promeut les inégalités sociales. En quoi, la loi de finances 2018, est – elle caractéristique d’une quelconque souverainté financière ?

Notre pays a suffisamment des problèmes (sécurité, école, etc.) pour que le gouvernement se fasse divertir par les adeptes de l’antagonisme avec les citoyens qui ne savent pécher que dans des eaux troubles. Notre pays n’a pas besoin des problèmes supplémentaires résultant des effets de la loi de finances 2018 qui ne sont qu’au commencement car le pire est à venir, la nouvelle tarification de l’électricité n’est toujours pas effective et le plein effet de la loi de finances 2018 s’envisage probablement en mars.

Les deux rencontres du gouvernement avec la chambre de commerce semblent être un signe de fébrilité gouvernementale car quel est le poids d’une décision de la chambre de commerce sur les commerçants dans un pays qui consacre la libéralisation des prix ?

Personne ne refuse l’impôt car aucun Etat ne saurait l’être sans ses ressources internes et les recettes internes fiables sont celles des impôts et taxes. Les contestaions des citoyens portent sur l’inéquité fiscale qui caractérise la loi de finances 2018 qui promeut les inégalités sociales et la gouvernance.

Protégeons notre cause commune, le Niger !

En avant pour une République sociale et démocratique !