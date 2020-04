De lourdes pertes infligées aux terroristes de Boko Haram dans la zone de Bosso et en territoire Nigérian…

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Ministre de la Défense Nationale a rencontré à Diffa le 24 mars 2020 son homologue du Tchad pour décider d’une opération bilatérale.

Cette opération, lancée le dimanche 29 mars 2020, se poursuit actuellement dans la région du Lac Tchad contre le groupe terroriste Boko Haram.

A ce jour, le bilan est le suivant :

Coté FAN : aucune perte n’est à déplorer.

Coté ennemi :

– Des caches d’armes, des plots logistiques et plusieurs pirogues détruits ;

– Des îles servant de base aux terroristes bombardées par l’Armée de l’Air notamment Tumbun Naira. Kanama. Doro Lelewa et Shilaya.

Parallèlement, à la date du 6 avril 2020, dans le cadre d’une opération de la Force Multinationale Mixte, les Forces nigériennes et nigérianes ont infligé de lourdes pertes aux terroristes dans les îles de Tumbun Fulani et Tumbun Rago situées à environ 30 km au Sud de Bosso.

De plus, dans le cadre de cette même opération, nos éléments du Bataillon Spécial d’Intervention appuyés par des avions de reconnaissance, se sont opposés à une colonne de sept véhicules terroristes dans la zone d’Arege (Nigeria). Au cours du combat qui s’en est suivi, le bilan est comme suit :

– Cinq (05) terroristes neutralisés ;

– Une moto et un véhicule détruits :

– Un véhicule et une moto saisis :

– Des armes et des munitions récupérées.

II y’a lieu de noter que sur les différentes composantes du théâtre des opérations, nous ne déplorons aucune perte dans nos rangs.

Le Ministre de la Défense Nationale, au nom du Président de la République, chef suprême des Armées et au nom du gouvernement, apporte ses encouragements aux Forces de Défense et de Sécurité dans leur mission de défense de F intégrité du territoire National. H saisit cette opportunité, pour saluer l’exemplarité de la coopération avec les Forces alliées, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, aux côtés des Forces de Défense et de Sécurité Nigériennes

Par Pr Issoufou Katambé ( Ministre de la Défense Nationale )