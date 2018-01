De son vivant personne ne peut remplacer Hama Amadou à la tête de Lumana malgré les ambitions des uns et des autres

Mme Néné Poinard est une des grandes gueules de Lumana FA Europe. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Dans cet entretien , elle nous parle de son parti, les crises internes qu’il traverse, l’absence du président Hama Amadou. Elle n’a pas sa langue dans sa poche……



Mme Néné Poinard vous êtes l’une des dirigeantes les plus actives et les plus connues de Lumana en Europe, votre parti malgré qu’il soit la 2eme formation politique du pays demeure handicapée par l’absence prolongée de votre leader au pays. Comment faites-vous pour maintenir la flamme ?

Merci de me donner cette occasion à travers ce grand portail qu’est tamtaminfo de parler de mon parti de toujours Lumana Africa. Effectivement je suis une militante de première heure et je me bats et me battrai chaque jour pour le triomphe de Lumana. Au niveau de la diaspora nous sommes unis et nous faisons tout pour entretenir la flamme. Dieu merci, au sein de Lumana, on a des adhérents très actifs.

Mais franchement, ce qui se passe au pays et les échos qui nous parviennent, c’est désolant de dire que le monde de Lumana vole très bas en ce moment.

On se bouffe le nez à longueur de journée, même si c’est un peu comme partout dans les grands partis nigériens . Il faut dire aussi le fait que notre Président soit en exil n’arrange pas les choses. On est presque sur un bateau qui tangue en arrière ou les gens se bousculent.

Nous devons nous les Lumanistes nous intéresser de près au retour de notre Président sans oublier la mobilisation des militants . Juste pour le bien du Niger » un Niger sans le Président Hama Amadou, c’est un gâchis. Il faut le reconnaitre, l’homme est compétent et il a l’expérience à revendre.

Il semblerait que Lumana traverse des crises internes qu’en est-il réellement ?

C’est vrai, nous devons reconnaitre que nous traversons une zone de turbulence. Beaucoup d’égos s’affrontent.

Je crois qu’au lieu de passer notre temps à longueur des journées à se bouffer le nez , nous devons nous intéresser surtout sur le retour de notre Président, Hama Amadou dans son pays, le Niger, pays pour lequel il a tout donné, tout sacrifié. C’est injuste ce qui lui arrive.

Et si nous ses partisans nous devons ajouter la division en notre sein à cette douleur intense que constitue l’exil, vous conviendrez que c’est trop pour un homme qui n’aspire qu’au bonheur de son peuple.

Soumana Sanda va –t-il remplacer Hama Amadou à la tête du parti ?

Je le dis haut et fort, de son vivant, personne au monde ne peut remplacer notre Président Hama, malgré les ambitions des uns et des autres.

Il faut déplorer qu’en ce moment, dans toutes nos coordinations, on se balance des patates chaudes, on s’invective pour un oui ou pour un non, alors que l’heure et le moment doivent être au rassemblement des synergies et des actions pour un combat démocratique afin de renforcer notre parti et offrir une alternative crédible aux Nigériens. Malgré tout, je pense qu’avec la bonne volonté des uns et autres, on surmontera nos divergences somme secondaires.

Personnellement je ne vois pas une pointure de taille au sein de Lumana pour remplacer le Président Hama Amadou de son vivant donc les gens qui ont des idées derrière leurs têtes n’ont qu’aller voir ailleurs.

Je peux dire aussi les mésententes qu’on a au sein de Lumana viennent des gens mal intentionnés qui s’activent sur nos sites Whatsapp.

Quand est ce que le Président Hama Amadou compte revenir au pays ?

Il faut lui poser cette question, à lui en personne, je suis mal placée pour y répondre. Mais j’en suis sure très bientôt il rentrera au pays, in sha Allah !

Oui nous devons nous intéresse à son retour au pays, parce que tout simplement, un Niger sans le Président Hama Amadou, est un gâchis.

C’est pourquoi, nous devons surtout nous soucier sur le sort du Président Hama Amadou au lieu de se focaliser sur d’autres préoccupations des mises en place des postes à la noix où les gens ne visent que leurs intérêts d’ abord. C’est dans l’intérêt de tout le monde que le Président Hama Amadou regagne son pays, le Niger.

Qu’est ce qui l’empêche de rentrer au Niger?

N’oubliez pas que le Président Hama Amadou depuis son accident d’hélicoptère vers Magaria au Niger a gardé des séquelles, donc il a besoin des soins en Occident, c’est pour sa santé qu’il réside hors du pays et accessoirement la sournoiserie du Guri system qui veut le mettre en tôle, alors qu’aujourd’hui’ vu son âge’ l’homme a besoin de tranquillité.

Vous ne pensez pas que c’est plutôt dû à ces démêlés avec la justice nigérienne qu’il reste en exil?

C’est une affaire purement politique et même les gens du Guri l’ont reconnu, c’est pour se débarrasser d’un adversaire gênant que cette affaire de bébés a été créée.

Pourquoi votre parti est en mésentente avec Mereda, qui a même fait de la prison pour votre parti?

Écoutez Elhadj Yacouba Seini c’est un Monsieur que j’estime beaucoup. Je vous dis tout simplement que Mr Méreda a bel et bien sa place plus dure que la roche de Doutchi au sein de Lumana, c’est une tentative de déstabilisation, peine perdue.

Quel est selon vous l’avenir de Lumana?

Oui Lumana a un bel avenir mais à condition que nous changions nos comportements et luttons farouchement pour une vraie alternance démocratique au Niger.

Il semblerait que si des changements ne sont pas opérés à Lumana que vous êtes décidée à quitter ce parti, qu’en est il exactement?

Pardon, ignorez cette sordide rumeur. Je suis Lumana et je demeure Lumana, c’est tout.