Début cet après midi du Conseil d’Administration du MCA Niger…

La tenue du premier Conseil d’Administration du Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger) les 27 et 28 avril à Niamey pour discuter des prochaines étapes, confirme que la mise en œuvre du Compact est en phase de démarrage. Ce compact de cinq ans est un accord de don entre la MCC et le Gouvernement du Niger, et vise à augmenter les revenus des nigériens ruraux grâce à une amélioration de la productivité agricole et à un accès accru aux marchés.

« La première réunion du Conseil d’Administration démontre que le compact sera prêt à être mis en œuvre au plus tard dans le courant de cette année. Il sera administré par un MCA-Niger bien géré, qui intègre la participation totale des représentants de notre pays « , a déclaré le ministre Ouhoumoudou. La réunion est présidée par le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ouhoumoudou Mahamadou, PCA du MCA-Niger.

Y participent aussi les membres suivants du CA : le ministre des Finances, M. Hassoumi Massoudou ; la ministre du Plan, Mme Kané Aïchatou Boulama ; le ministre de l’équipement M. Kadi Abdoulaye ; la ministre de la promotion de la femme, Mme Elback Zeinabou Tari Bako ; le ministre délégué à l’Elevage, M. Boucha Mohamed ; le Directeur de Cabinet du Premier Ministre M. Gado Mahamadou ; et le 1er vice-président de la Chambre de commerce nigérienne, Djadah Abdoulaye, représentant le secteur privé.

Le compact MCC, en partenariat avec le gouvernement du Niger, comprend deux projets qui seront mis en œuvre dans les régions de Dosso, Tahoua, Tillabéry et Maradi. Le «Projet d’infrastructures d’irrigation et d’accès aux marchés » (254,6 millions de dollars) augmentera le revenu des populations rurales grâce à une amélioration de la productivité agricole et à une augmentation des ventes, suite à la modernisation des systèmes d’irrigation agricole et à la gestion de l’eau, tout en assurant un accès adéquat à divers secteurs et marchés existants.

Le « Projet des Communautés Résilientes au Changement Climatique » (95,6 millions de dollars) augmentera les revenus des ménages à vocation agricoles et/ou à vocation pastorale dans les communes éligibles et dans les couloirs de transhumance, a) en améliorant la productivité des agriculteurs et des éleveurs, b) en favorisant le développement durable des ressources naturelles qui sont essentielles pour la production, c) en soutenant la croissance des entreprises agricoles, d) et en augmentant les ventes de produits ciblés aux marchés régionaux.

Ce projet complète deux programmes financés par la Banque Mondiale : (i) le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) et (ii) le Projet d’appui à l’agriculture moins sensible aux risques climatiques (PASEC).

La première réunion du Conseil d’administration traite des principales décisions pertinentes à la mise en place et à l’opérationnalisation de MCA-Niger, notamment :

• l’adoption du règlement intérieur du MCA-Niger

• l’approbation du processus de recrutement du directeur général du MCA-Niger

• l’approbation de l’organigramme de l’unité d’exécution du programme, et l’examen de contrats de services essentiels à l’opérationnalisation du MCA-Niger.

(NIAMEY, NIGER, 27 avril)