Début d’une campagne de cardiologie interventionnelle gratuite à Niamey…

Une vaste campagne gratuite de cardiologie interventionnelle a démarré lundi à l’Hôpital général de référence (HGR) de Niamey, assurée par une équipe de médecins spécialistes saoudiens, mauritaniens et nigériens sous la conduite du ministère nigérien de la Santé, a-t-on appris mardi de source officielle.

Lancée par le ministre nigérien de l’Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes Magagi Laouan, assurant l’intérim de son homologue de la Santé, et l’ambassadeur d’Arabie saoudite au Niger, Tirki Ben Naji Abdoulkadir Al Ali, cette campagne va durer une semaine du 5 au 11 octobre et concerne 53 patients.

Ce programme, selon le diplomate saoudien, est organisé par la Ligue islamique mondiale à travers la Fondation internationale de secours, d’assistance et de développement, en partenariat avec le Centre Roi Salmane de secours et des actions humanitaires, et est financé par le gouvernement d’Arabie saoudite et le ministère nigérien de la Santé.

Pour M. Laouan, il s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la santé publique avec comme objectif précis la protection des patients contre l’apoplexie et la crise cardiaque.

Depuis son inauguration le 2 août 2017 par le président nigérien Mahamadou Issoufou, le HGR, fruit de la coopération sino-nigérienne, a déjà accueilli plusieurs autres missions médicales, notamment chinoises, françaises, marocaines et tunisiennes, qui se sont déroulées à la grande satisfaction des populations bénéficiaires, ont relevé les autorités.

Par Xinhua